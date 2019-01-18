Bà xã diễn viên Hoàng Anh nổi cơn thịnh nộ, đăng đàn chỉ thẳng mặt người đã nói những điều không hay về con gái.

Bà xã Hoàng Anh từng nhiều lần nhận về những lời nhận xét thiếu tế nhị, chê bai ngoại hình và nhan sắc. Dù vậy, cô vẫn im lặng cho qua. Tuy nhiên, khi con gái cưng bị người khác nói xấu thì đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cụ thể là mới đây, một dân mạng đã vào Facebook của Lê Như Quỳnh – vợ Hoàng Anh và để lại bình luận chê bai kém duyên dưới hình ảnh của cô và con gái: “Mặt xấu như mặt heo mà ham chụp hình, đẻ con giống y chang bà già luôn”.

Vì gửi yêu cầu kết bạn Facebook mà không được đồng ý, một dân mạng để lại bình luận chê bai vợ con Hoàng Anh - Ảnh: FBNV Không thể nhẫn nhịn khi bị xúc phạm, Quỳnh Như tức giận lên tiếng và tag tên ông xã vào: “Trên đời này cũng có những thể loại này nữa sao cả nhà... Mặt nhìn cũng được mà sao mở miệng ra như... Từ lúc bắt đầu chơi Facebook đến giờ mình quan niệm là chỉ để lên những hình ảnh vui vẻ chứ không để bất cứ điều gì không vui hoặc chửi ai trên đây hết, kể cả khi nhiều người nhắn tin chửi mình vì những chuyện không đâu mình cũng đều chọn cách im lặng nhưng mà đụng đến con gái mình thì mình không để yên đâu... Gửi lời mời kết bạn với mình không được rồi quay sang chửi... Đúng là...”.

Bà xã diễn viên Hoàng Anh đăng tải status bức xúc khi có người đụng chạm đến con gái - Ảnh: FBNV Ngay dưới bài viết của vợ, diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ tỏ ra bức xúc: “Ai mà nói chuyện không có văn hóa... đách đẻ gì hết vậy?". Cư dân mạng cũng đã lên tiếng chỉ trích kẻ xúc phạm Quỳnh Như và con gái.

Hoàng Anh kết hôn vào đầu năm 2017... ...đến nay, tổ ấm nhỏ của anh càng thêm trọn vẹn khi thành viên thứ 3 ra đời - Ảnh: FBNV Trước đó, Hoàng Anh từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận khi kết hôn với bà xã Quỳnh Như. Nhiều người cho rằng, nam diễn viên vì ham giàu nên cưới vợ có nhan sắc không tương xứng. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, cả hai vẫn sống rất hạnh phúc. Sau 2 năm kết hôn, họ đã có con gái đầu lòng đáng yêu. Tình yêu của cặp đôi dần được dư luận đón nhận, chúc phúc.

Diễn viên Hoàng Anh: 'Không có phim để đóng, tôi phải bỏ nghề sang Mỹ' Nam diễn viên "Cá rô anh yêu em" cho biết phim truyền hình thoái trào, thu nhập từ nghề diễn của anh giảm đáng kể nên phải chuyển hướng sang Mỹ làm kinh tế.

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