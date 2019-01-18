Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này

Hậu trường 18/01/2019 16:43

Ngọc Trinh xuất hiện sang chảnh trong một thiết kế ôm sát nhưng vô tình để lộ mác váy chưa cắt.

Tham gia showbiz đã nhiều năm nhưng Ngọc Trinh luôn được xem là cái tên đắt show sự kiện nhất làng giải trí. Ở tuổi 30, cô vẫn sở hữu ba vòng gợi cảm cùng gương mặt trẻ trung bất chấp thời gian. 

Mới đây, người đẹp một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện với chiếc đầm đen bó sát tôn trọn vóc dáng gợi cảm cùng làn da trắng sứ đã thành thương hiệu. Vừa bước vào sự kiện, "Nữ hoàng nội y" thu hút mọi ống kính bởi vẻ đẹp không thể lẫn vào đâu giữa một rừng mỹ nhân. 

Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này - Ảnh 1
Ngọc Trinh khoe body gợi cảm trong bộ váy màu đen ôm sát - Ảnh: Internet
Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này - Ảnh 2
Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này - Ảnh 3
Tuy nhiên, người đẹp mất điểm trầm trọng vì để lộ mác đồ chưa kịp cắt - Ảnh: Internet

Như thường lệ, Ngọc Trinh vẫn áp dụng phương pháp tạo dáng quen thuộc là xoay người về phía ống kính để khoe lưng ong nõn nà cùng vòng 3 sexy. Tuy nhiên, lần này Ngọc Trinh đã bị dính một điểm trừ rất lớn trên trang phục.

Vì bộ đồ có chất liệu quá mỏng nên đã vô tình tố chủ nhân quên cắt mác. Điều này cho thấy Ngọc Trinh không hề giặt sản phẩm trước khi mặc, hoặc cũng có thể cô vừa thuê bộ váy này từ một thương hiệu nào đó trước khi đến sự kiện. 

Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này - Ảnh 4
Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này - Ảnh 5
Bên cạnh mác váy chưa cắt thì chất liệu quá mỏng cũng để lộ nội y bên trong của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet
Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này - Ảnh 6
Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp tươi trẻ ở tuổi 30 - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh hiện đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có ý định lập gia đình. Cách đây ít lâu, người đẹp tiết lộ đã có bạn trai hai năm và rất được chiều chuộng. Cô khẳng định đây là tình yêu quan trọng của đời mình và chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Tuy nhiên, cho đến bây giờ "Nữ hoàng nội y" vẫn chưa chịu công khai danh tính và dung mạo người đàn ông bí mật.

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