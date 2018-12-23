Chị gái Ngọc Trinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng trẻ sau gần hai tháng đám cưới

Mới đây, chị gái Ngọc Trinh đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh selfie nhí nhảnh trong ngày sinh nhật. Lấp ló phía sau là ca sĩ Tiêu Quang (Vboy). Anh đang bận rộn chuẩn bị trang phục để đưa bà xã đến bữa tiệc hoành tráng do mình tự tay chuẩn bị.

"Sinh nhật năm nay dự định là không tổ chức, nhưng không ngờ gần cuối giờ thì ổng kêu thay đồ đi chơi, ai ngờ ổng đã set up đầy đủ mọi thứ cho mình rồi... Hy vọng bước qua tuổi mới mọi thứ mình đang lên kế hoạch sẽ được như ý muốn và gặp nhiều may mắn... Và mình cũng cám ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người", Ngọc Bích viết.