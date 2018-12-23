Chị gái Ngọc Trinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng trẻ sau gần hai tháng đám cưới

Chị gái Ngọc Trinh tiết lộ được chồng trẻ cưng chiều và tổ chức sinh nhật hoành tráng sau hai tháng kết hôn.
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Mới đây, chị gái Ngọc Trinh đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh selfie nhí nhảnh trong ngày sinh nhật. Lấp ló phía sau là ca sĩ Tiêu Quang (Vboy). Anh đang bận rộn chuẩn bị trang phục để đưa bà xã đến bữa tiệc hoành tráng do mình tự tay chuẩn bị.
"Sinh nhật năm nay dự định là không tổ chức, nhưng không ngờ gần cuối giờ thì ổng kêu thay đồ đi chơi, ai ngờ ổng đã set up đầy đủ mọi thứ cho mình rồi... Hy vọng bước qua tuổi mới mọi thứ mình đang lên kế hoạch sẽ được như ý muốn và gặp nhiều may mắn... Và mình cũng cám ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người", Ngọc Bích viết.
Bài chia sẻ nhận được sự quan tâm khá nhiều trên cộng đồng mạng. Hầu hết, các fan đều tỏ ra ghen tỵ với Ngọc Bích khi được chồng trẻ cưng chiều như bà hoàng. Đây không phải là lần đầu tiên chị gái Ngọc Trinh được Tiêu Quang dành sự bất ngờ trong ngày sinh nhật. Hai lần trước đây, cặp đôi cũng có những màn kỷ niệm hoành tráng không kém năm nay.
Chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên của nhóm nhạc Vboy) kết hôn vào ngày 27/10 tại một bãi biển ở thành phố Nha Trang. Sau đám cưới, cặp đôi thường xuyên khoe cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng khiến nhiều người ghen tỵ. Dù đã chính thức là vợ chồng nhưng chị gái Ngọc Trinh vẫn được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Được biết, con riêng của Ngọc Bích cũng đã chấp nhận Tiêu Quang và coi anh như cha ruột.