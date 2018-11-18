Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn

Hậu trường 18/11/2018 14:57

Sau một năm yêu đương, chị gái Ngọc Trinh và chồng kém 2 tuổi có rất nhiều khoảnh khắc 'nóng bỏng' bên nhau.

Chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên của nhóm nhạc Vboy) vừa mới kết hôn vào ngày 27/10 tại một bãi biển ở thành phố Nha Trang. Trên trang cá nhân, Ngọc Bích thường xuyên khoe cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng khiến nhiều người ghen tỵ. Dù đã chính thức là vợ chồng nhưng chị gái Ngọc Trinh vẫn được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.

Có thể nói, để có được hạnh phúc như ngày hôm nay cặp đôi này cũng trải qua không ít sóng gió. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thường xuyên đăng tải ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Ngay từ lúc mới quen, Ngọc Bích và Tiêu Quang đã gây sốc với bộ ảnh dễ gây hiểu lầm là phản cảm. Thời gian sau đó, đôi tình nhân của thể hiện tình bằng các bức ảnh gợi cảm hết nấc. Ngoài việc chị gái Ngọc Trinh thích diện đồ hở bạo chụp ảnh bên người yêu thì những bức ảnh "giường chiếu" nửa kín nửa hở của họ cũng từng khiến không ít người đỏ mặt. 

Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 1
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 2
Chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ từng gây sốc với bộ ảnh phản cảm lúc mới yêu - Ảnh: FBNV
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 3
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 4
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 5
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh tình tứ lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 6
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 7
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 8
Chị gái Ngọc Trinh ưa thích trang phục khoét sâu vòng 1 khoe vẻ gợi cảm tối đa - Ảnh: FBNV
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 9
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 10
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 11
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 12
Cặp đôi ghi lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào và táo bạo trong suốt hơn một năm hẹn hò - Ảnh: FBNV
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 13
Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn - Ảnh 14
Chị gái Ngọc Trinh và chồng kém 2 tuổi vừa kết hôn cách đây 3 tuần - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh công khai loạt ảnh trăng mật táo bạo với chồng trẻ từ giường ngủ đến phòng tắm

Chị gái Ngọc Trinh công khai loạt ảnh trăng mật táo bạo với chồng trẻ từ giường ngủ đến phòng tắm

Sau đám cưới hôm 27/10, chị gái Ngọc Trinh đã công khai loạt ảnh trăng mật ngọt ngào bên chồng trẻ là ca sĩ Tiêu Quang (Vboy).

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