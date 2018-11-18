Nhìn lại hành trình yêu 'nóng bỏng mắt' của chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ mới kết hôn

Sau một năm yêu đương, chị gái Ngọc Trinh và chồng kém 2 tuổi có rất nhiều khoảnh khắc 'nóng bỏng' bên nhau.
- Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ
- Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang
Chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên của nhóm nhạc Vboy) vừa mới kết hôn vào ngày 27/10 tại một bãi biển ở thành phố Nha Trang. Trên trang cá nhân, Ngọc Bích thường xuyên khoe cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng khiến nhiều người ghen tỵ. Dù đã chính thức là vợ chồng nhưng chị gái Ngọc Trinh vẫn được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.
Có thể nói, để có được hạnh phúc như ngày hôm nay cặp đôi này cũng trải qua không ít sóng gió. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thường xuyên đăng tải ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Ngay từ lúc mới quen, Ngọc Bích và Tiêu Quang đã gây sốc với bộ ảnh dễ gây hiểu lầm là phản cảm. Thời gian sau đó, đôi tình nhân của thể hiện tình bằng các bức ảnh gợi cảm hết nấc. Ngoài việc chị gái Ngọc Trinh thích diện đồ hở bạo chụp ảnh bên người yêu thì những bức ảnh "giường chiếu" nửa kín nửa hở của họ cũng từng khiến không ít người đỏ mặt.