Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ

Hôm nay 27/10, đám cưới của chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên nhóm nhạc Vboy) sẽ chính thức diễn ra. Hôn lễ được tổ chức tại thành phố Nha Trang thơ mộng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong giới giải trí, bạn bè cô dâu chú rể và các thành viên trong gia đình.

Cách đây ít phút, Ngọc Bích cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh selfie trước giờ G. Cô không giấu được vẻ lo lắng, hồi hộp dù đây là lần thứ 2 lên xe hoa. Ngọc Bích từng có một đời chồng và con trai riêng trước khi đến với bạn trai kém tuổi. Họ công khai tình cảm vào tháng 6/2017, đến nay đã được hơn 1 năm bên nhau.