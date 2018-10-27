Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ

Hậu trường 27/10/2018 10:11

Chị gái Ngọc Trinh chia sẻ cảm giác lo lắng lẫn háo hức trước giờ lên xe hoa cùng chồng kém tuổi.

Hôm nay 27/10, đám cưới của chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên nhóm nhạc Vboy) sẽ chính thức diễn ra. Hôn lễ được tổ chức tại thành phố Nha Trang thơ mộng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong giới giải trí, bạn bè cô dâu chú rể và các thành viên trong gia đình.

Cách đây ít phút, Ngọc Bích cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh selfie trước giờ G. Cô không giấu được vẻ lo lắng, hồi hộp dù đây là lần thứ 2 lên xe hoa. Ngọc Bích từng có một đời chồng và con trai riêng trước khi đến với bạn trai kém tuổi. Họ công khai tình cảm vào tháng 6/2017, đến nay đã được hơn 1 năm bên nhau.

Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ - Ảnh 1
Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa cùng chồng trẻ - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ - Ảnh 2
Ngọc Bích từng trải qua một đời chồng và có một con riêng - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ - Ảnh 3
Sau hôm nay, cuộc đời chị gái Ngọc Trinh sẽ bước sang một trang mới - Ảnh: FBNV

Suốt thời gian hẹn hò, Ngọc Bích và Tiêu Quang từng nhiều lần gây tranh cãi khi chia sẻ loạt ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Do chênh lệch về tuổi tác, hoàn cảnh sống và đặc biệt là điều kiện gia đình nên cặp đôi bị nhiều cư dân mạng nghi ngờ sớm tan vỡ.

Dù vậy, sau tất cả họ đã chứng minh tình yêu vượt mọi rào cản và định kiến xã hội. Ngọc Bích từng chịu nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn với ca sĩ Akio Lee. Mong rằng, sau nhiều sóng gió cô sẽ tìm được bến đỗ bình yên thật sự bên người chồng kém tuổi này.

Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ - Ảnh 4
Ảnh cưới siêu gợi cảm của chị gái Ngọc Trinh - Ảnh: Internet
Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ - Ảnh 5
Sau hơn 1 năm hẹn hò, Ngọc Bích và Tiêu Quang quyết định về chung một nhà - Ảnh: Internet
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Chuẩn bị kết hôn, chị gái Ngọc Trinh mời luôn người yêu mới của em gái đến dự

Trong vô số thiệp cưới được Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh "khoe" lúc chụp ảnh, nhiều cư dân mạng phát hiện có một tấm thiệp đặc biệt: "Em Út Trinh + bạn trai".

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