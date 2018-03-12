Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán

Hậu trường 12/03/2018 17:22

Ngọc Bích một lần nữa chứng tỏ với công chúng rằng cô có gu thời trang táo bạo không thua kém em gái Ngọc Trinh.

Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng chị gái Ngọc Trinh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, Ngọc Bích cũng không ít lần khiến cư dân mạng toát mồ hôi với gu ăn mặc táo bạo, khoe vóc dáng nuột nà, quyến rũ của mình.

Mới đây, cô nàng lại tiếp tục khiến dân tình “xịt máu mũi” khi công khai loạt ảnh diện trang phục bốc lửa, khoe trọn vòng 1 căng đầy, hút mắt của mình.

Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 1
Ngọc Bích diện chiếc đầm khoét sâu, lộ ngực khủng - Ảnh: FBNV

Diện chiếc váy màu da ôm sát cơ thể, Ngọc Bích khoe trọn đường cong quyến rũ. Đặc biệt, với thiết kế khoét sâu phần ngực, cô nàng khiến người đối diện khó rời mắt.

Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 2
Cô nàng liên tục dùng tay che vòng 1 ngồn ngộn như muốn bung ra khỏi áo - Ảnh: FBNV
Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 3
Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Bích diện đầm táo bạo, làm nhiều người xao xuyến với vẻ quyến rũ khó cưỡng của mình - Ảnh: FBNV

Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 4

Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 5
Ngọc Bích tự tin mặc mát mẻ, khoe bộ ngực siêu khủng tình tứ bên bạn trai - Ảnh: FBNV
Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 6
Cô khiến đấng mày râu 'đứng ngồi không yên' với loạt ảnh táo bạo này - Ảnh: FBNV
Ngọc Trinh "dè chừng" khi đọ sắc bên bạn thân vòng 1 "khủng" cỡ này

Ngọc Trinh "dè chừng" khi đọ sắc bên bạn thân vòng 1 "khủng" cỡ này

Chia sẻ hình ảnh đọ sắc bên bạn thân Tammy Le có ngoại hình nóng bỏng khiến "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng bị lu mờ.

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