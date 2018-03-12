Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán

Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng chị gái Ngọc Trinh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, Ngọc Bích cũng không ít lần khiến cư dân mạng toát mồ hôi với gu ăn mặc táo bạo, khoe vóc dáng nuột nà, quyến rũ của mình.

Mới đây, cô nàng lại tiếp tục khiến dân tình “xịt máu mũi” khi công khai loạt ảnh diện trang phục bốc lửa, khoe trọn vòng 1 căng đầy, hút mắt của mình.