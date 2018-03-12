Diện áo khoét sâu, lộ nguyên vòng 1 ngoại cỡ, chị gái Ngọc Trinh khiến dân tình ngao ngán

Ngọc Bích một lần nữa chứng tỏ với công chúng rằng cô có gu thời trang táo bạo không thua kém em gái Ngọc Trinh.
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Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng chị gái Ngọc Trinh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, Ngọc Bích cũng không ít lần khiến cư dân mạng toát mồ hôi với gu ăn mặc táo bạo, khoe vóc dáng nuột nà, quyến rũ của mình.
Mới đây, cô nàng lại tiếp tục khiến dân tình “xịt máu mũi” khi công khai loạt ảnh diện trang phục bốc lửa, khoe trọn vòng 1 căng đầy, hút mắt của mình.
Diện chiếc váy màu da ôm sát cơ thể, Ngọc Bích khoe trọn đường cong quyến rũ. Đặc biệt, với thiết kế khoét sâu phần ngực, cô nàng khiến người đối diện khó rời mắt.