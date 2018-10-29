Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang

Hậu trường 29/10/2018 10:52

Chị gái Ngọc Trinh chia sẻ ảnh hạnh phúc trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chiều 27/10, đám cưới của chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên nhóm nhạc Vboy) đã diễn ra trên một bãi biển thơ mộng tại thành phố Nha Trang. Hôn lễ được tổ chức khá đơn giản với sự tham gia của hai bên gia đình cùng một số bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Chia sẻ trên trang cá nhân sau giây phút trọng đại của đời mình, Ngọc Bích không giấu được sự xúc động. Cô không quên gửi lời cảm ơn chồng trẻ đã nắm chặt tay mình suốt hơn một năm qua.

"Đây là khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn...mà chúng tôi đã bước qua tất cả để đi đến ngày nay. Cám ơn anh và tình yêu to lớn của 2 ta dành cho nhau. Em tin rằng mình sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường", Ngọc Bích viết.

Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 1
Chị gái Ngọc Trinh diện váy xẻ cao khoe đôi chân dài trong đám cưới lần 2 - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 2
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 3
Dù bận rộn nhưng Ngọc Trinh cũng hủy show để đến tham dự ngày vui của chị gái - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 4
Ngọc Trinh tình cảm lau mồ hôi cho chị ruột - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 5
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 6
'Nữ hoàng nội y' giúp đỡ chị gái rất nhiều trong công việc kinh doanh - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 7
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 8
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 9
Ngọc Bích khoe vẻ 'nóng bỏng' bên ông xã kém tuổi - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 10
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 11
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 12
Chị gái Ngọc Trinh từng có một đời chồng và một con trai riêng trước khi đến với ca sĩ Tiêu Quang (Vboy) - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang - Ảnh 13
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