Chị gái Ngọc Trinh khoe vẻ 'nóng bỏng' trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang

Chị gái Ngọc Trinh chia sẻ ảnh hạnh phúc trong đám cưới lần 2 ở Nha Trang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
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Chiều 27/10, đám cưới của chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên nhóm nhạc Vboy) đã diễn ra trên một bãi biển thơ mộng tại thành phố Nha Trang. Hôn lễ được tổ chức khá đơn giản với sự tham gia của hai bên gia đình cùng một số bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Chia sẻ trên trang cá nhân sau giây phút trọng đại của đời mình, Ngọc Bích không giấu được sự xúc động. Cô không quên gửi lời cảm ơn chồng trẻ đã nắm chặt tay mình suốt hơn một năm qua.
"Đây là khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn...mà chúng tôi đã bước qua tất cả để đi đến ngày nay. Cám ơn anh và tình yêu to lớn của 2 ta dành cho nhau. Em tin rằng mình sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường", Ngọc Bích viết.