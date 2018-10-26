Nghi vấn tỷ phú Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh do bị cắm sừng

Hậu trường 26/10/2018 16:07

Sau khi Ngọc Trinh tiết lộ có bạn trai mới, cư dân mạng đặt nghi vấn quanh chuyện tỷ phú Hoàng Kiều bị cắm sừng.

Thời gian qua, Ngọc Trinh liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy hạnh phúc về người yêu mới. Cô bày tỏ niềm tự hào khi tìm được một người đàn ông tâm lý, chiều chuộng bạn gái hết mực và còn sẵn sàng cung phụng đến suốt đời.

Có vẻ như, Ngọc Trinh đang rất muốn công khai danh tính người đàn ông này và mong được tiến xa hơn. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên VnExpress, "Nữ hoàng nội y" tiết lộ rằng mối quan hệ trên đã kéo dài 2 năm. 

"Tôi bắt đầu mối quan hệ này hai năm trước, chỉ là muốn giữ bí mật đến bây giờ mới tiết lộ với công chúng. Đây là tình yêu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, được chiều chuộng nhất. Anh ấy tôn trọng và chăm sóc tôi một cách tỉ mỉ. Tôi bây giờ tự kiếm được tiền và độc lập về tài chính. Nhưng trong mắt anh, tôi lúc nào cũng như một công chúa nhỏ. Đó là lý do tôi yêu anh sâu đậm", Ngọc Trinh chia sẻ về bạn trai mới.

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Ngọc Trinh công khai bạn trai mới và dự định tiến xa hơn với tình yêu này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra một chi tiết bất thường trong phát ngôn mới nhất của Ngọc Trinh. Đó chính là sự mâu thuẫn trong thời gian cô yêu và chia tay tỷ phú Hoàng Kiều một năm trước. Cụ thể, cả hai công bố yêu nhau từ tháng 12/2016 và tuyên bố chia tay sau đó vào tháng 1/2017. Nếu tính đến thời điểm này chỉ mới khoảng 1 năm 8 tháng (bao gồm cả thời gian yêu và sau khi chia tay). Trong khi đó, Ngọc Trinh lại khẳng định đã yêu bạn trai hiện tại được hai năm.

Điều này khiến không ít cư dân mạng đặt nghi vấn rằng Ngọc Trinh đã cắm sừng tỷ phú Hoàng Kiều. Lý do trên được cho là nguyên nhân dẫn đến việc bạn trai lớn tuổi tuyên bố chia tay "Nữ hoàng nội y" sau ba tháng yêu đương ngắn ngủi. Tuy nhiên, thông tin trên chỉ là nghi vấn từ phía cộng đồng mạng hoặc cũng có thể chỉ là sự nhầm lẫn trong lời phát biểu của chân dài Trà Vinh.

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Chuyện tình yêu của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều chỉ kéo dài 3 tháng rồi qua nhanh như một cơn gió - Ảnh: Internet
Nghi vấn tỷ phú Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh do bị cắm sừng - Ảnh 3
Ngọc Trinh lần đầu công khai tình yêu với tỷ phú Hoàng Kiều vào tháng 12/2016 - Ảnh: Internet
Nghi vấn tỷ phú Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh do bị cắm sừng - Ảnh 4
Tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố chia tay Ngọc Trinh vào tháng 01/2017 - Ảnh: Internet
Ngọc Trinh: 'Bạn trai của tôi cũng lớn tuổi nên khá ngại chuyện đám cưới'

Ngọc Trinh: 'Bạn trai của tôi cũng lớn tuổi nên khá ngại chuyện đám cưới'

"Khi nào tôi cảm thấy chắc chắn, tôi mới thổ lộ nhiều hơn về người bạn trai của mình. Khi vẫn chưa có gì chắc chắn, không nên phô ra quá nhiều. Tôi đã từng trải qua nhiều trường hợp như thế rồi nên lần này, tôi cẩn trọng hơn" - Ngọc Trinh chia sẻ.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh tỷ phú Hoàng Kiều Nữ hoàng nội y cắm sừng

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