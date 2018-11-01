Chị gái Ngọc Trinh công khai loạt ảnh trăng mật táo bạo với chồng trẻ từ giường ngủ đến phòng tắm

Sau đám cưới hôm 27/10, chị gái Ngọc Trinh đã công khai loạt ảnh trăng mật ngọt ngào bên chồng trẻ là ca sĩ Tiêu Quang (Vboy).

Mới đây, Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh trong tuần trăng mật với chồng trẻ. Đây là những hình ảnh được chụp trên bãi biển Nha Trang trước và sau đám cưới. Cặp đôi táo bạo ghi lại nhiều khoảnh khắc tình tứ trong phòng tắm, trên giường ngủ với tâm trạng đầy háo hức. Tâm sự về khoảng thời gian đã qua, Ngọc Bích bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn khi được ca sĩ Tiêu Quang chiều chuộng, nâng niu như một cô công chúa nhỏ. Sau nhiều lận đận trong tình duyên, bà mẹ một con trao trọn niềm tin cho người đàn ông này và hứa sẽ nắm chặt tay anh đi suốt đoạn đường còn lại.

"Cuộc sống của em bây giờ không còn như những cô gái bé bỏng nữa mà luôn trong vòng tay anh, được anh dìu dắt, được anh ôm mỗi khi đêm lạnh, được anh chiều những khi em nũng nịu... Mỗi sáng thức dậy nằm cạnh anh chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đủ, tất cả trong em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh. Anh và em 2 con người nhưng cùng 1 tâm hồn đi với nhau đến cuối con đường", Ngọc Bích viết. Chị gái Ngọc Trinh và chồng trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên biển - Ảnh: FBNV Ngọc Bích hơn ca sĩ Tiêu Quang 2 tuổi và từng có một đời chồng - Ảnh: FBNV Đám cưới của chị gái Ngọc Trinh và ca sĩ Tiêu Quang (thành viên nhóm nhạc Vboy) được tổ chức tại một bãi biển ở Nha Trang hôm 27/10. Vì Ngọc Bích từng qua một lần đò nên hôn lễ được tổ chức khá đơn giản với lượng khách mời hạn chế.

Tuy quen biết khá nhiều người nổi tiếng trong showbiz nhưng chị gái Ngọc Trinh chỉ mời một số bạn bè thân thiết của "Nữ hoàng nội y" như người mẫu Quỳnh Thư, cặp đôi Linh Chi - Lâm Vinh Hải... Trong ngày trọng đại của chị gái, Ngọc Trinh cũng đã hủy nhiều show lớn để bay ra Nha Trang tham dự. Vợ chồng chị gái Ngọc Trinh chụp nhiều hình ảnh tình tứ với đồ ngủ - Ảnh: FBNV Cặp đôi không ngại khi ghi lại những kỷ niệm khó quên trong tuần trăng mật - Ảnh: FBNV Sau nhiều lận đận, Ngọc Bích mong rằng đây sẽ là bến đỗ bình yên cuối cùng của đời mình - Ảnh: FBNV

Chị gái Ngọc Trinh hồi hộp trước giờ lên xe hoa lần 2 với tình trẻ Chị gái Ngọc Trinh chia sẻ cảm giác lo lắng lẫn háo hức trước giờ lên xe hoa cùng chồng kém tuổi.

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