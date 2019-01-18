Ngắm loạt ảnh 'tình bể bình' của NSND Trung Hiếu và vợ kém 19 tuổi trong đám cưới

Đám cưới NSND Trung Hiếu và vợ kém 19 tuổi diễn ra tại Sơn La thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Hôm nay 18/1, đám cưới NSND Trung Hiếu và người yêu kém 19 tuổi đã chính thức diễn ra ở thành phố Sơn La. Đông đảo nghệ sĩ trong giới đã đội mưa đến chúc mừng cặp vợ chồng nên duyên sau 3 năm hẹn hò. Trong ngày vui, cô dâu và chú rể cùng diện áo dài trắng đơn giản nhưng sang trọng. Họ liên tục trao nhau những cử chỉ tình tứ trong thời khắc quan trọng nhất đời mình.

Trước mặt đông đảo quan khách và gia đình hai bên, cô dâu 9x khá dạn dĩ khi liên tục ôm hôn chồng đầy tình cảm. Trong sự reo hò của bạn bè và đồng nghiệp, NSND Trung Hiếu khá ngại ngùng và bẽn lẽn. Bạn bè nhận xét dù hơn cô dâu 19 tuổi, Trung Hiếu và vợ vẫn rất xứng đôi về ngoại hình.

NSND Trung Hiếu và bà xã kém 19 tuổi có nhiều khoảnh khắc 'tình bể bình' trong đám cưới hôm nay - Ảnh: Internet

Trong khi vợ khá dạn dĩ khi ôm hôn chồng thì NSND Trung Hiếu lại rất ngại ngùng - Ảnh: Internet

Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng trông NSND Trung Hiếu và bà xã rất xứng đôi - Ảnh: Internet

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Bà xã NSND Trung Hiếu sinh năm 1992, từng là diễn viên múa và có vài lần tham gia diễn xuất cùng chồng trong phim hài Tết. Hiện cô đang làm việc ở lĩnh vực ngân hàng. Suốt ba năm hẹn hò, NSND Trung Hiếu giữ kín mọi hình ảnh riêng tư để tránh ồn ào. Anh cũng nhiều lần phải nịnh nọt Thu Hà để cô không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Trung Hiếu lấy vợ, Quốc Khánh phán: 'Đã khôn được 45 năm rồi, sao giờ lại dại thế?' 'Cách đây vài ngày, trong dịp gặp gỡ anh em bạn bè, tôi ngồi với Hiếu và trêu bạn ấy: Hiếu đã khôn được 45 năm rồi, sao giờ lại dại thế?' - Quốc Khánh chia sẻ đầy hài hước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-loat-anh-tinh-be-binh-cua-nsnd-trung-hieu-va-vo-kem-19-tuoi-trong-dam-cuoi-312126.html