Lộ ảnh NSND Trung Hiếu đưa bạn gái kém 19 tuổi đi thử váy cưới, cô dâu xinh như thiên thần

Hôn thê kém 19 tuổi của nghệ sĩ Trung Hiếu nhận được vô số lời khen khi diện váy cưới trắng tinh khôi.
- NSND Trung Hiếu: Vợ là nhân viên ngân hàng kém 19 tuổi, rất hiền ngoan
- NSND Trung Hiếu 46 tuổi lấy vợ 9X là diễn viên múa, từng đóng phim chung
Thông tin NSND Trung Hiếu sắp cưới vợ ở tuổi 46 đã gây xôn xao nhiều ngày qua. Theo thông tin được chia sẻ, bà xã tương lai của nam nghệ sĩ tên Thu Hà, kém anh 19 tuổi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
Được biết, lễ thành hôn của NSND Trung Hiếu sẽ diễn ra vào ngày 19/1 tới. Hiện tại, cặp đôi đang gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.
Mới đây, hình ảnh nam nghệ sĩ 46 tuổi cùng bà xã đi thử váy cưới đã được tiết lộ. Diện chiếc đầm trắng tinh khôi, Huỳnh Thu Hà được khen ngợi hết lời.
Trước khi quyết định "về chung nhà", Trung Hiếu và bạn gái hot girl 9x từng yêu nhau 4 năm. Vì là người của công chúng nên nam nghệ sĩ quyết định không công khai. Trong thời gian hẹn hò, cả hai cũng thường xuyên đi chơi với nhau nhưng may mắn rất ít người nhận ra. Hiện tại, nhiều bạn bè đồng nghiệp, khán giả đã gửi lời chúc hạnh phúc đến anh.