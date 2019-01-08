Lộ ảnh NSND Trung Hiếu đưa bạn gái kém 19 tuổi đi thử váy cưới, cô dâu xinh như thiên thần

Thông tin NSND Trung Hiếu sắp cưới vợ ở tuổi 46 đã gây xôn xao nhiều ngày qua. Theo thông tin được chia sẻ, bà xã tương lai của nam nghệ sĩ tên Thu Hà, kém anh 19 tuổi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Nghệ sĩ Trung Hiếu là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau nhiều năm lẻ bóng, mọi người vui mừng khi biết tin anh sắp yên bề gia thất - Ảnh: Internet

Hôn thê của nghệ sĩ Trung Hiếu sở hữu gương mặt thanh tú, ưa nhìn với đôi mắt to tròn, mũi cao cùng làn da trắng. Cô được khen ngợi bởi vẻ đẹp tinh khôi, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz - Ảnh: Internet

Được biết, lễ thành hôn của NSND Trung Hiếu sẽ diễn ra vào ngày 19/1 tới. Hiện tại, cặp đôi đang gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.