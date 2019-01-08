Lộ ảnh NSND Trung Hiếu đưa bạn gái kém 19 tuổi đi thử váy cưới, cô dâu xinh như thiên thần

Hậu trường 08/01/2019 14:23

Hôn thê kém 19 tuổi của nghệ sĩ Trung Hiếu nhận được vô số lời khen khi diện váy cưới trắng tinh khôi.

Thông tin NSND Trung Hiếu sắp cưới vợ ở tuổi 46 đã gây xôn xao nhiều ngày qua. Theo thông tin được chia sẻ, bà xã tương lai của nam nghệ sĩ tên Thu Hà, kém anh 19 tuổi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Lộ ảnh NSND Trung Hiếu đưa bạn gái kém 19 tuổi đi thử váy cưới, cô dâu xinh như thiên thần - Ảnh 1
Nghệ sĩ Trung Hiếu là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau nhiều năm lẻ bóng, mọi người vui mừng khi biết tin anh sắp yên bề gia thất - Ảnh: Internet
Lộ ảnh NSND Trung Hiếu đưa bạn gái kém 19 tuổi đi thử váy cưới, cô dâu xinh như thiên thần - Ảnh 2
Hôn thê của nghệ sĩ Trung Hiếu sở hữu gương mặt thanh tú, ưa nhìn với đôi mắt to tròn, mũi cao cùng làn da trắng. Cô được khen ngợi bởi vẻ đẹp tinh khôi, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz - Ảnh: Internet

Được biết, lễ thành hôn của NSND Trung Hiếu sẽ diễn ra vào ngày 19/1 tới. Hiện tại, cặp đôi đang gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.

Mới đây, hình ảnh nam nghệ sĩ 46 tuổi cùng bà xã đi thử váy cưới đã được tiết lộ. Diện chiếc đầm trắng tinh khôi, Huỳnh Thu Hà được khen ngợi hết lời.

Lộ ảnh NSND Trung Hiếu đưa bạn gái kém 19 tuổi đi thử váy cưới, cô dâu xinh như thiên thần - Ảnh 3
Anh vui vẻ đưa bạn gái đi thử váy cưới - Ảnh: Internet
Lộ ảnh NSND Trung Hiếu đưa bạn gái kém 19 tuổi đi thử váy cưới, cô dâu xinh như thiên thần - Ảnh 4
Huỳnh Thu Hà lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu. Trước đó, NSND Trung Hiếu từng chia sẻ, bạn gái có tính cách vui vẻ, sôi nổi trái ngược với sự điềm đạm của anh - Ảnh: FBNV

Trước khi quyết định "về chung nhà", Trung Hiếu và bạn gái hot girl 9x từng yêu nhau 4 năm. Vì là người của công chúng nên nam nghệ sĩ quyết định không công khai. Trong thời gian hẹn hò, cả hai cũng thường xuyên đi chơi với nhau nhưng may mắn rất ít người nhận ra. Hiện tại, nhiều bạn bè đồng nghiệp, khán giả đã gửi lời chúc hạnh phúc đến anh.

Ngắm dung nhan vợ sắp cưới kém 19 tuổi xinh như hot girl của NSND Trung Hiếu

Ngắm dung nhan vợ sắp cưới kém 19 tuổi xinh như hot girl của NSND Trung Hiếu

NSND Trung Hiếu có vợ sắp cưới vô cùng xinh đẹp, được nhận xét là không thua kém bất cứ hot girl nào trong showbiz.

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