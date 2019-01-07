Ngắm dung nhan vợ sắp cưới kém 19 tuổi xinh như hot girl của NSND Trung Hiếu

NSND Trung Hiếu có vợ sắp cưới vô cùng xinh đẹp, được nhận xét là không thua kém bất cứ hot girl nào trong showbiz.

Thời gian qua, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau thông tin NSND Trung Hiếu sắp kết hôn ở tuổi 46. Cô gái may mắn sắp trở thành phu nhân của Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội là một hot girl thuộc thế hệ 9X, kém NSND Trung Hiếu tới 19 tuổi và hiện đang là nhân viên ngân hàng.

Trên trang cá nhân, Huỳnh Thu Hà thường xuyên chia sẻ những bức ảnh selfie đẹp long lanh không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz. Bà xã tương lai của chàng "Chí Phèo" sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao và làn da trắng không tì vết. Cặp đôi có khá nhiều ảnh chụp chung tình tứ trong những chuyến du lịch xa.

Bà xã NSND Trung Hiếu sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Cô nhân viên ngân hàng được nhận xét là xinh đẹp không thua kém hot girl - Ảnh: Internet

Thu Hà cũng sở hữu vóc dáng vô cùng nóng bỏng - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ từ NSND Trung Hiếu, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào ngày 19/1 tại Lạng Sơn, quê nhà của cô dâu Huỳnh Thu Hà. Hiện tại, rất đông người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng NSND Trung Hiếu. Như vậy là sau nhiều năm lẻ bóng một mình, cuối cùng thì anh chàng “Đại gia chân đất” ngày nào cũng sắp yên bề gia thất bên người vợ trẻ trung và xinh đẹp.

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