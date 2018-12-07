Văn Hậu ngậm ngùi nhớ người yêu xinh như hot girl sau giây phút ăn mừng chiến thắng

Sau khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, Đoàn Văn Hậu không giấu được cảm xúc khi bày tỏ nỗi niềm nhớ bố mẹ và người yêu.
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Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra vào tối 6/12 đã để lại quá nhiều cảm xúc khó quên trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Bên cạnh Quang Hải và Công Phượng là hai cái tên được nhắc nhiều nhất thì cầu thủ trẻ tuổi Đoàn Văn Hậu cũng được quan tâm khá nhiều.
Tuy không trực tiếp đưa bóng vào khung thành đội bạn nhưng em út của đội tuyển Việt Nam đã tạo ra những đường chuyền tuyệt vời giúp đội nhà giành chiến thắng ngoạn mục trước Philippines. Tuy nhiên, trong trận đấu này chàng trai 19 tuổi cũng gặp khá nhiều khó khăn khi liên tục bị đau bởi những tình huống đánh nguội từ đội bạn. Sau trận đấu, Văn Hậu đã chia sẻ một bức ảnh xúc động chụp lại khoảnh khắc mẹ anh đứng trên khán đài say sưa ngắm con trai trong giờ phút chuẩn bị thi đấu. Cầu thủ trẻ trấn an đấng sinh thành bằng câu nói dí dỏm: “Con không sao, con vẫn cười mà”.
Vài giờ sau đó, Đoàn Văn Hậu tiếp tục đăng thêm bức ảnh chụp cùng bạn gái và bày tỏ nỗi niềm nhớ người yêu trong cảm xúc chiến thắng. Cụ thể, chàng cầu thủ trẻ tuổi nhất tuyển Việt Nam để lại câu chú thích ngắn gọn "Đã lâu không gặp" nhưng mang nhiều hàm ý. Dường như thời gian qua, Đoàn Văn Hậu quá bận rộn tập luyện nên không có nhiều thời gian đi chơi cùng bạn gái.
Đoàn Văn Hậu công khai người yêu cách đây 8 tháng vào đúng dịp sinh nhật 19 tuổi. Bạn gái chân sút trẻ nhất tuyển Việt Nam sinh năm 1999, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn như hotgirl. Cô nàng tên là Nguyễn Hoàng Anh, quê Thái Bình nhưng hiện đang sinh sống tại Hà Nội.