Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội

Hậu trường 30/12/2018 09:04

Những bức ảnh xinh xắn của con gái lớn MC Quyền Linh khiến bất cứ ai cũng phải đứng hình vài giây để ngắm.

Thời gian gần đây cô con gái lớn của Quyền Linh cũng rất được chú ý trên các diễn đàn. Thảo Linh mới chỉ 13 tuổi nhưng có vóc dáng phổng phao, đôi chân thon dài và đặc biệt là gương mặt đẹp không góc chết.

Nhiều người nhận xét, cô bé vẻ đẹp sắc sảo giống Hoa hậu Tiểu Vy hoặc hotgirl Thái Lan. Tuy chỉ để mặt mộc nhưng những bức ảnh selfie của Thảo Linh luôn nhận được lượt like khủng trên mạng xã hội.

Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 1
Con gái lớn của MC Quyền Linh sở hữu gương mặt hoàn hảo, nụ cười quá đẹp khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến - Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 2
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 3
Bé Lọ Lem được nhận xét là xinh như hot girl Thái Lan - Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 4
MC Quyền Linh rất tình cảm với hai con gái, dù đi đâu anh cũng kết thúc công việc nhanh chóng để về bên gia đình - Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 5
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 6
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 7
Không chỉ có gương mặt đẹp, con gái lớn của MC Quyền Linh còn sở hữu đôi chân thon dài cùng chiều cao vô cùng ấn tượng - Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 8
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 9
Nhiều người so sánh nhan sắc của con gái Quyền Linh với Hoa hậu Tiểu Vy, dự đoán cô bé sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong tương lai - Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 10
Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 11
Quyền Linh thường khiến khán giả phát sốt với những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào bên hai công chúa đáng yêu - Ảnh: FBNV

Không chỉ nổi tiếng với vai trò là người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc mà MC Quyền Linh còn dược biết đến là một ông bố cực ngọt ngào trong showbiz. Vợ chồng anh đã có hai con gái sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Trên trang cá nhân, Quyền Linh thường xuyên đăng tải loạt ảnh vui đùa cùng hai công chúa khiến trái tim của hàng ngàn cư dân mạng tan chảy.

Dân tình 'cười bể bụng' khi thấy Quyền Linh lái siêu xe vẫn quyết đi dép tổ ong, ăn chuối luộc

Dân tình 'cười bể bụng' khi thấy Quyền Linh lái siêu xe vẫn quyết đi dép tổ ong, ăn chuối luộc

Dù ở nhà biệt thự, đi siêu xe tiền tỷ nhưng Quyền Linh vẫn giữ cho mình những thói quen vô cùng bình dị và dân dã.

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