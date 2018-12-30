Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội

Những bức ảnh xinh xắn của con gái lớn MC Quyền Linh khiến bất cứ ai cũng phải đứng hình vài giây để ngắm.
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Thời gian gần đây cô con gái lớn của Quyền Linh cũng rất được chú ý trên các diễn đàn. Thảo Linh mới chỉ 13 tuổi nhưng có vóc dáng phổng phao, đôi chân thon dài và đặc biệt là gương mặt đẹp không góc chết.
Nhiều người nhận xét, cô bé vẻ đẹp sắc sảo giống Hoa hậu Tiểu Vy hoặc hotgirl Thái Lan. Tuy chỉ để mặt mộc nhưng những bức ảnh selfie của Thảo Linh luôn nhận được lượt like khủng trên mạng xã hội.
Không chỉ nổi tiếng với vai trò là người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc mà MC Quyền Linh còn dược biết đến là một ông bố cực ngọt ngào trong showbiz. Vợ chồng anh đã có hai con gái sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
Trên trang cá nhân, Quyền Linh thường xuyên đăng tải loạt ảnh vui đùa cùng hai công chúa khiến trái tim của hàng ngàn cư dân mạng tan chảy.