Vẻ đẹp như hot girl Thái của con gái MC Quyền Linh gây sốt trên mạng xã hội

Thời gian gần đây cô con gái lớn của Quyền Linh cũng rất được chú ý trên các diễn đàn. Thảo Linh mới chỉ 13 tuổi nhưng có vóc dáng phổng phao, đôi chân thon dài và đặc biệt là gương mặt đẹp không góc chết.

Nhiều người nhận xét, cô bé vẻ đẹp sắc sảo giống Hoa hậu Tiểu Vy hoặc hotgirl Thái Lan. Tuy chỉ để mặt mộc nhưng những bức ảnh selfie của Thảo Linh luôn nhận được lượt like khủng trên mạng xã hội.