Hình ảnh Quyền Linh bị con gái biến thành bà già quấn khăn khiến nhiều cư dân mạng không nhịn được cười.

Mới đây, Quyền Linh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mặc váy quấn khăn như bà già. Nam MC tâm sự rằng đây là kết quả của hai cô con gái xinh đẹp. "Cuối tuần, con gái bắt làm mẫu. Mọi người thấy kiểu nào đẹp", anh viết.

Trong khoảnh khắc này, hình ảnh Quyền Linh điềm đạm trên sân khấu đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một bà già xì tin với phong cách thời trang không giống ai. Để chiều lòng hai công chúa nhỏ, MC Vượt lên chính mình sẵn sàng mặc váy maxi, đội khăn lên đầu và xách túi màu vàng rồi đưa tay chữ V để chụp ảnh. Có thể thấy, Quyền Linh rất hào hứng khi được chơi đùa thả ga cùng các con vào ngày cuối tuần. Anh nở nụ cười tươi rói và tỏ ra hào hứng khi được làm mẫu cho bé Lọ Lem cùng Hạt Dẻ thỏa sức sáng tạo. Quyền Linh khoe ảnh bị con gái hành xác ngày cuối tuần - Ảnh: FBNV Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng đã like và bình luận ngợi khen tính cách dễ thương hết nấc của ông bố nổi tiếng. Tuy hai công chúa đã lớn và sắp thành thiếu nữ nhưng Quyền Linh vẫn luôn chiều chuộng, ôm hôn, bế bồng và sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu như lúc còn nhỏ.

Quyền Linh được biết đến với hình ảnh một MC nhiệt huyết với đam mê, luôn sẵn sàng lăn xả vì những hoàn cảnh khốn khó ở khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh đó, anh còn là một ông bố cực kỳ yêu con và luôn gây ấn tượng với cử chỉ hết sức ngọt ngào. Trên trang cá nhân, bà xã Quyền Linh nhiều lần đăng tải các bức ảnh nam MC quyến luyến không nỡ rời bước mỗi khi hai bé tạm biệt đến trường vào mỗi sáng. Độ chiều con vô đối của Quyền Linh khiến chính vợ anh cũng phải ghen tỵ. Nhiều cư dân mạng không nhịn được cười với độ chiều con vô đối của Quyền Linh - Ảnh: FBNV Dù hai con gái đã lớn nhưng Quyền Linh vẫn cưng nựng như công chúa - Ảnh: Internet

Quyền Linh giản dị mang dép tổ ong tới dự lễ giỗ Tổ nghề Nam MC mặc chiếc áo màu cà rốt và mang đôi dép tổ ong cũng màu cà rốt tới thắp nhang cúng Tổ trong ngày lễ Tổ thiêng liêng ở sân khấu kịch Minh Nhí.

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