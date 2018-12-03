Sau thẩm mỹ, gương mặt ‘Quỳnh búp bê’ thay đổi đến khó tin, nhìn ảnh selfie cứ tưởng 'chị em song sinh' với hot girl Kelly

Phương Oanh bỗng trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm sau khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim “Quỳnh búp bê” gây sốt với khán giả truyền hình. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp tự nhiên và lối diễn xuất đầy cảm xúc, nữ diễn viên ngày càng nổi tiếng trong showbiz.

Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn được khán giả chú ý, cô khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ tại các sự kiện giải trí. Phương Oanh cũng lên tiếng thừa nhận “dao kéo” để tân trang nhan sắc. Người đẹp đã quyết định cắt mí, sửa mũi và chỉnh mặt V-line.