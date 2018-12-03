Sau thẩm mỹ, gương mặt ‘Quỳnh búp bê’ thay đổi đến khó tin, nhìn ảnh selfie cứ tưởng 'chị em song sinh' với hot girl Kelly

Hậu trường 03/12/2018 10:44

Phương Oanh là một trong số ít người đẹp Vbiz dám thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trước công chúng. Thế nhưng, cô vẫn phải nhận lấy những ý kiến trái chiều về nhan sắc hậu “dao kéo”.

Phương Oanh bỗng trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm sau khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim “Quỳnh búp bê” gây sốt với khán giả truyền hình. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp tự nhiên và lối diễn xuất đầy cảm xúc, nữ diễn viên ngày càng nổi tiếng trong showbiz.

Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn được khán giả chú ý, cô khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ tại các sự kiện giải trí. Phương Oanh cũng lên tiếng thừa nhận “dao kéo” để tân trang nhan sắc. Người đẹp đã quyết định cắt mí, sửa mũi và chỉnh mặt V-line.

Sau thẩm mỹ, gương mặt ‘Quỳnh búp bê’ thay đổi đến khó tin, nhìn ảnh selfie cứ tưởng 'chị em song sinh' với hot girl Kelly - Ảnh 1
Cô từng bị nhiều người chỉ trích vì vừa mới nổi tiếng đã vội thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều ý kiến cho rằng gương mặt hiện tại của Phương Oanh có phần đơ cứng, thiếu tự nhiên và thậm chí kém sắc hơn trước rất nhiều. Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối cho nhan sắc cũ đồng thời chê bai gương mặt mới của Phương Oanh.

Sau thẩm mỹ, gương mặt ‘Quỳnh búp bê’ thay đổi đến khó tin, nhìn ảnh selfie cứ tưởng 'chị em song sinh' với hot girl Kelly - Ảnh 2
Trước khi 'dao kéo', Phương Oanh đã sở hữu gương mặt xinh xắn với những đường nét thanh tú - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên vừa đăng tải một bức ảnh selfie lên trang Facebook cá nhân cùng dòng trạng thái: “Em sinh ra là để trao yêu thương và được yêu thương !!! Chỉ vậy thôi. Cuối tuần ngọt ngào ạ !!!”.

Điều đáng chú ý là gương mặt của Phương Oanh càng nhìn càng hao hao hot girl Kelly Nguyễn - người đẹp dao kéo nổi tiếng Vbiz. Có vẻ như việc lạm dụng thẩm mỹ đã khiến cho nhiều sao nữ Vbiz có vẻ ngoài chẳng khác nào "chị em song sinh".

Sau thẩm mỹ, gương mặt ‘Quỳnh búp bê’ thay đổi đến khó tin, nhìn ảnh selfie cứ tưởng 'chị em song sinh' với hot girl Kelly - Ảnh 3
Bức ảnh selfie được Phương Oanh chia sẻ trên Facebook và hình chụp cận mặt hot girl Kelly giống nhau đến lạ lùng - Ảnh: FBNV
Sau thẩm mỹ, gương mặt ‘Quỳnh búp bê’ thay đổi đến khó tin, nhìn ảnh selfie cứ tưởng 'chị em song sinh' với hot girl Kelly - Ảnh 4
Có vẻ như showbiz Việt lại có thêm một cặp 'chị em song sinh' mới - Ảnh: FBNV
Phát hoảng khi nghe số lần ‘dao kéo’ của sao Việt, có người phẫu thuật hơn 15 lần để níu giữ thanh xuân

Phát hoảng khi nghe số lần ‘dao kéo’ của sao Việt, có người phẫu thuật hơn 15 lần để níu giữ thanh xuân

Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trong làng giải trí không thiếu nhưng chẳng mấy ai dám thừa nhận như những sao nữ này, thậm chí nhiều người còn sốc khi nghe đến những kỷ lục “dao kéo” của họ.

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