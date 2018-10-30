Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối

Hầu hết cư dân mạng đều tiếc nuối khi so sánh hình ảnh vốn đã từng rất xinh đẹp của họ với nhan sắc ở thời điểm hiện tại.

Nhiều lần xuất hiện với gương mặt khác lạ, những sao Việt này dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Thế nhưng điều gây tranh cãi chính là vẻ đẹp trước và sau khi “dao kéo” của những mỹ nhân Vbiz này.

Người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra gương mặt Minh Hằng ngày càng thon gọn hơn, phần cằm nhọn bất thường. Sự thay đổi này của người đẹp khiến công chúng vô cùng tiếc nuối.

Minh Hằng vốn sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí . Cô cũng là một trong những người đẹp có nhan sắc thay đổi theo thời gian dù chưa một lần thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

Chiếc cằm mới nhô hẳn về phía trước và có dấu hiệu bị lệch - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh

Sở hữu vẻ đẹp cá tính, sexy và khỏe khoắn, Diệp Lâm Anh từng là mỹ nhân showbiz được nhiều người yêu thích. Nhưng có vẻ chưa hài lòng với những gì mình có, Diệp Lâm Anh quyết định nhờ cậy “dao kéo” để giúp nhan sắc tươi trẻ hơn.

Nhan sắc tự nhiên trước đó của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Trong lần đầu lộ diện sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã khiến người hâm mộ “ngã ngửa” bởi gương mặt quá đỗi khác lạ. Điều đáng nói là nhan sắc sau khi phẫu thuật của cô có phần khá khô cứng và thiếu tự nhiên.

Diệp Lâm Anh vốn đã sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn quyết định nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc - Ảnh: Internet

Phương Oanh

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn viên Phương Oanh – người thủ vai Quỳnh "búp bê" trong bộ phim cùng tên đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi thừa nhận "dao kéo". Cụ thể, cô đã tiến hành cắt mí mắt, sửa mũi và làm mặt V-line để có nhan sắc như mong muốn.

Thế nhưng, gương mặt hiện tại của nữ diễn viên có phần đơ cứng, thậm chí kém sắc hơn trước rất nhiều. Nhiều người còn cho rằng nhan sắc của Phương Oanh vốn đã rất xinh đẹp và thu hút, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã phá đi những nét thanh tú tự nhiên của cô.

Sau khi phẫu thuật, gương mặt của Phương Anh có phần 'kém sắc' hơn - Ảnh: Internet

Thu Thủy

Khác với hình ảnh mộc mạc, dễ thương thuở ban đầu, sau khi đụng “dao kéo”, ca sĩ Thu Thủy sở hữu chiếc mũi thẳng tắp cùng cằm nhọn chuẩn V-line. Việc phẫu thuật thẩm mỹ giúp gương mặt nữ ca sĩ trở nên sắc sảo hơn nhưng khiến người hâm mộ khó lòng chấp nhận.

Thu Thủy sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí - Ảnh: Internet