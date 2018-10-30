Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối

Hậu trường 30/10/2018 10:43

Nhiều mỹ nhân Vbiz trước khi phẫu thuật thẩm mỹ đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp tự nhiên khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Thế nhưng khi chọn con đường “dao kéo”, họ lại khiến người hâm mộ thở dài tiếc nuối cho hình ảnh thuở “ngày xưa ấy”.

Nhiều lần xuất hiện với gương mặt khác lạ, những sao Việt này dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Thế nhưng điều gây tranh cãi chính là vẻ đẹp trước và sau khi “dao kéo” của những mỹ nhân Vbiz này.

Hầu hết cư dân mạng đều tiếc nuối khi so sánh hình ảnh vốn đã từng rất xinh đẹp của họ với nhan sắc ở thời điểm hiện tại.

Minh Hằng

Minh Hằng vốn sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Cô cũng là một trong những người đẹp có nhan sắc thay đổi theo thời gian dù chưa một lần thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 1
Trước khi dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Minh Hằng sở hữu gương mặt đáng yêu, dễ gây thiện cảm - Ảnh: Internet

Người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra gương mặt Minh Hằng ngày càng thon gọn hơn, phần cằm nhọn bất thường. Sự thay đổi này của người đẹp khiến công chúng vô cùng tiếc nuối.

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 2

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 3
 Chiếc cằm mới nhô hẳn về phía trước và có dấu hiệu bị lệch - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh

Sở hữu vẻ đẹp cá tính, sexy và khỏe khoắn, Diệp Lâm Anh từng là mỹ nhân showbiz được nhiều người yêu thích. Nhưng có vẻ chưa hài lòng với những gì mình có, Diệp Lâm Anh quyết định nhờ cậy “dao kéo” để giúp nhan sắc tươi trẻ hơn.

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 4
Nhan sắc tự nhiên trước đó của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Trong lần đầu lộ diện sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã khiến người hâm mộ “ngã ngửa” bởi gương mặt quá đỗi khác lạ. Điều đáng nói là nhan sắc sau khi phẫu thuật của cô có phần khá khô cứng và thiếu tự nhiên.

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 5

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 6
Diệp Lâm Anh vốn đã sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn quyết định nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc - Ảnh: Internet

Phương Oanh

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn viên Phương Oanh – người thủ vai Quỳnh "búp bê" trong bộ phim cùng tên đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi thừa nhận "dao kéo". Cụ thể, cô đã tiến hành cắt mí mắt, sửa mũi và làm mặt V-line để có nhan sắc như mong muốn.

Thế nhưng, gương mặt hiện tại của nữ diễn viên có phần đơ cứng, thậm chí kém sắc hơn trước rất nhiều. Nhiều người còn cho rằng nhan sắc của Phương Oanh vốn đã rất xinh đẹp và thu hút, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã phá đi những nét thanh tú tự nhiên của cô.

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 7Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 8

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 9
Sau khi phẫu thuật, gương mặt của Phương Anh có phần 'kém sắc' hơn - Ảnh: Internet

Thu Thủy

Khác với hình ảnh mộc mạc, dễ thương thuở ban đầu, sau khi đụng “dao kéo”, ca sĩ Thu Thủy sở hữu chiếc mũi thẳng tắp cùng cằm nhọn chuẩn V-line. Việc phẫu thuật thẩm mỹ giúp gương mặt nữ ca sĩ trở nên sắc sảo hơn nhưng khiến người hâm mộ khó lòng chấp nhận.

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 10

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 11
Thu Thủy sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí - Ảnh: Internet

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 12

Từng sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng sau khi ‘dao kéo’, những sao Việt này lại khiến công chúng thở dài tiếc nuối - Ảnh 13
Những đường nét tự nhiên, ngọt ngào đặc trưng của cô giờ đã không còn nữa - Ảnh: Internet
Fan tá hỏa với gương mặt "xuống cấp" nghiêm trọng của Đức Phúc sau 1 năm phẫu thuật thẩm mỹ

Fan tá hỏa với gương mặt "xuống cấp" nghiêm trọng của Đức Phúc sau 1 năm phẫu thuật thẩm mỹ

1 năm sau cuộc đại phẫu thuật để thay đổi diện mạo, gương mặt Đức Phúc báo hiệu sự xuống cấp đáng lo lắng.

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