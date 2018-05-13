Hồ Ngọc Hà vừa chính thức lên tiếng nói rõ với công chúng về tin đồn "dao kéo" ở mũi.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải video chia sẻ về chuyến công tác tại Úc của mình. Đặc biệt, giọng ca Cả một trời thương nhớ bất ngờ đề cập đến tin đồn cô sửa mũi đang khiến dư luận xôn xao trong nhiều ngày qua.

Trước tin đồn thẩm mỹ mũi, Hồ Ngọc Hà lên tiếng nói rõ - Ảnh: FBNV

Bạn gái Kim Lý phủ nhận thông tin "dao kéo" ở mũi. Cô viết: "Xa nhà... nhớ nhà... đi có 4 ngày à...

Hôm nay tự makeup vì đi ngắn ngày... nhìn đúng tuổi và cái mũi đúng những gì cha mẹ sinh ra để đó... xóa tan tin đồn độn cắt mũi nha... vẫn to như một chùm nho...".

Hồ Ngọc Hà khẳng định, mũi của cô là tự nhiên, cha mẹ sinh sao để vậy - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ còn bóp cả phần mũi lại để chứng minh điều mình nói - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hào hứng để lại bình luận, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi đến nhan sắc xinh đẹp của chân dài này bên dưới bài viết.

Nhận xét của công chúng về nhan sắc của Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái Dù tuổi đã ngoài 60 nhưng bà Ngọc Hương – mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu gu thời trang trẻ trung và sành điệu không thua kém gì con gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-xuc-khi-bi-to-phau-thuat-tham-my-nang-mui-ho-ngoc-ha-len-tieng-dap-tra-282474.html