Hồ Ngọc Hà vừa chính thức lên tiếng nói rõ với công chúng về tin đồn "dao kéo" ở mũi.
- Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường
- Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải video chia sẻ về chuyến công tác tại Úc của mình. Đặc biệt, giọng ca Cả một trời thương nhớ bất ngờ đề cập đến tin đồn cô sửa mũi đang khiến dư luận xôn xao trong nhiều ngày qua.
Bạn gái Kim Lý phủ nhận thông tin "dao kéo" ở mũi. Cô viết: "Xa nhà... nhớ nhà... đi có 4 ngày à...
Hôm nay tự makeup vì đi ngắn ngày... nhìn đúng tuổi và cái mũi đúng những gì cha mẹ sinh ra để đó... xóa tan tin đồn độn cắt mũi nha... vẫn to như một chùm nho...".
Dòng trạng thái của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hào hứng để lại bình luận, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi đến nhan sắc xinh đẹp của chân dài này bên dưới bài viết.