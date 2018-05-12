Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái

Dù tuổi đã ngoài 60 nhưng bà Ngọc Hương – mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu gu thời trang trẻ trung và sành điệu không thua kém gì con gái.
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Dù đã 61 tuổi, bà Ngọc Hương – mẹ của “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người xuýt xoa khi giữ được vẻ ngoài tươi trẻ cùng nhan sắc mặn mà.
Có thể thấy, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà vẫn rất trẻ trung và có gu thời trang sành điệu, đẳng cấp bất chấp tuổi tác. Bà khiến nhiều chị em phải trầm trồ khen ngợi khi giữ được thân hình thon gọn, săn chắc như gái đôi mươi. Để giữ được vóc dáng đáng mơ ước này, mẹ ruột Hà Hồ đã phải kiên trì tập luyện yoga và có chế độ ăn uống phù hợp.
Nhiều người cho rằng, là hậu phương của một nhân vật đình đám trong showbiz Việt, việc mẹ ruột Hà Hồ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách ăn mặc thời thượng là điều dễ hiểu.