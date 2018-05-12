Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái

Dù đã 61 tuổi, bà Ngọc Hương – mẹ của “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người xuýt xoa khi giữ được vẻ ngoài tươi trẻ cùng nhan sắc mặn mà.

Nhan sắc mặn mà của bà Ngọc Hương dù đã lên chức bà - Ảnh: Internet

Mẹ 'Nữ hoàng giải trí' sở hữu gu thời trang cá tính và sang trọng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà vẫn rất trẻ trung và có gu thời trang sành điệu, đẳng cấp bất chấp tuổi tác. Bà khiến nhiều chị em phải trầm trồ khen ngợi khi giữ được thân hình thon gọn, săn chắc như gái đôi mươi. Để giữ được vóc dáng đáng mơ ước này, mẹ ruột Hà Hồ đã phải kiên trì tập luyện yoga và có chế độ ăn uống phù hợp.