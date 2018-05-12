Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái

Hậu trường 12/05/2018 06:13

Dù tuổi đã ngoài 60 nhưng bà Ngọc Hương – mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu gu thời trang trẻ trung và sành điệu không thua kém gì con gái.

Dù đã 61 tuổi, bà Ngọc Hương – mẹ của “Nữ hoàng giải tríHồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người xuýt xoa khi giữ được vẻ ngoài tươi trẻ cùng nhan sắc mặn mà.

Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 1
Nhan sắc mặn mà của bà Ngọc Hương dù đã lên chức bà - Ảnh: Internet
Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 2
Mẹ 'Nữ hoàng giải trí' sở hữu gu thời trang cá tính và sang trọng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà vẫn rất trẻ trung và có gu thời trang sành điệu, đẳng cấp bất chấp tuổi tác. Bà khiến nhiều chị em phải trầm trồ khen ngợi khi giữ được thân hình thon gọn, săn chắc như gái đôi mươi. Để giữ được vóc dáng đáng mơ ước này, mẹ ruột Hà Hồ đã phải kiên trì tập luyện yoga và có chế độ ăn uống phù hợp.

Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 3
Dù không còn trẻ nhưng bà có thể thực hiện những động tác yoga cực khó - Ảnh: Internet
Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 4
Mẹ Hà Hồ nhận được nhiều lời khen vì độ dẻo dai của mình - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, là hậu phương của một nhân vật đình đám trong showbiz Việt, việc mẹ ruột Hà Hồ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách ăn mặc thời thượng là điều dễ hiểu.

Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 5
Khó ai có thể tin được đây là vóc dáng của một phụ nữ đã lên chức bà - Ảnh: Internet
Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 6
Đặc biệt, mẹ Hà Hồ còn có thể sải bước trên những đôi cao gót đầy cá tính - Ảnh: Internet

Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 7

Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 8
Với set đồ ôm sát cơ thể này, bà khiến nhiều người trầm trồ vì thân hình săn chắc của mình - Ảnh: Internet
Đã ngoài 60, mẹ Hà Hồ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang chất không thua kém con gái - Ảnh 9
Mẹ Hà Hồ có phong độ không kém gì con gái nổi tiếng của mình - Ảnh: Internet
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường

Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ khó rời mắt khi xuất hiện một cách bất ngờ tại sự kiện. Diện chiếc đầm ôm sát cơ thể, nữ ca sĩ khoe trọn đường cong cơ thể đẹp đến từng centimet.

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