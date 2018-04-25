“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ khó rời mắt khi xuất hiện một cách bất ngờ tại sự kiện. Diện chiếc đầm ôm sát cơ thể, nữ ca sĩ khoe trọn đường cong cơ thể đẹp đến từng centimet.
Tối 25/4, Hồ Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở TP.HCM. Ngay khi vừa bước xuống xe, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã khiến nơi đây trở nên “hỗn loạn”.
Diện chiếc đầm 2 dây lấp lánh ôm sát cơ thể, bạn gái Kim Lý khiến khán giả “đứng ngồi không yên” vì thân hình bốc lửa cùng gương mặt xinh đẹp, cuốn hút của mình.
Khoe ảnh bình yên bên gia đình nhưng Hồ Ngọc Hà khiến fan lo lắng khi cơ thể càng ngày càng gầy gò, ốm yếu.
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