Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường

Hậu trường 25/04/2018 21:58

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ khó rời mắt khi xuất hiện một cách bất ngờ tại sự kiện. Diện chiếc đầm ôm sát cơ thể, nữ ca sĩ khoe trọn đường cong cơ thể đẹp đến từng centimet.

Tối 25/4, Hồ Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở TP.HCM. Ngay khi vừa bước xuống xe, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã khiến nơi đây trở nên “hỗn loạn”.

Diện chiếc đầm 2 dây lấp lánh ôm sát cơ thể, bạn gái Kim Lý khiến khán giả “đứng ngồi không yên” vì thân hình bốc lửa cùng gương mặt xinh đẹp, cuốn hút của mình.

Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 1
Hà Hồ xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện truyền cảm hứng với chủ đề 'Đẹp tự tin sống tự chủ' thương hiệu son M.O.I của mình - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 2
Hà Hồ vui vẻ chụp ảnh với fan nhí - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 3
Tại đây, Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ về cách làm đẹp và khuyến khích phụ nữ Việt luôn làm mới bản thân - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 4
Vóc dáng thon gọn, săn chắc của bạn gái Kim Lý khi nhìn từ góc nghiêng - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 5
Ngoài việc chia sẻ bí quyết làm đẹp, Hà Hồ cũng khuyên chị em nên tự tin để tỏa sáng trong cuộc sống - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 6
Hà Hồ vui vẻ ký tặng người hâm mộ - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 7
Siêu mẫu Xuân Lan làm khách mời đặc biệt của chương trình - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 8
Nhà thiết kế Lý Quý Khánh là một người bạn vô cùng thân thiết với Hà Hồ đến ủng hộ cô - Ảnh: Nhi Nguyễn

Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 9

Hà Hồ diện đầm 2 dây khoe thân hình bốc lửa, đánh tan tin đồn vòng 1 biến dạng bất thường - Ảnh 10
MC Quang Bảo với vai trò dẫn chương trình - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang

Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang

Khoe ảnh bình yên bên gia đình nhưng Hồ Ngọc Hà khiến fan lo lắng khi cơ thể càng ngày càng gầy gò, ốm yếu.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Lý Quý Khánh MC Quang Bảo siêu mẫu Xuân Lan nữ hoàng giải trí

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