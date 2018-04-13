Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang

Hậu trường 13/04/2018 10:49

Khoe ảnh bình yên bên gia đình nhưng Hồ Ngọc Hà khiến fan lo lắng khi cơ thể càng ngày càng gầy gò, ốm yếu.

Từ ngày công khai tình yêu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên cùng nhau đi du lịch khắp nơi từ trong cho đến ngoài nước. Vừa trở về từ Đà Nẵng cách đây không lâu, cặp đôi lại tiếp tục đưa gia đình và bé Subeo ra Nha Trang nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh bình yên trên bãi biển lúc chiều về. Người đẹp Quảng Bình tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi sau những ngày làm việc cật lực. Tuy không chia sẻ ảnh rõ mặt Kim Lý nhưng nhiều người đoán chắc họ đi cùng nhau, bởi trước đó ít giờ nam thần phim Hương Ga cũng đã check in ở Nha Trang.

Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà khoe vẻ đẹp tươi tắn trước biển, tuy nhiên thân hình của cô bị chê là quá gầy - Ảnh: FBNV

"Hà luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho mình điểm tựa vững chắc đó chính là gia đình. Và chỉ có bên nhau thì mới tận hưởng trọn vẹn", Hồ Ngọc Hà viết.

Dưới chia sẻ của "Nữ hoàng giải trí", nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cũng không ít người lo lắng khi thấy Hồ Ngọc Hà ngày càng ốm yếu. Trong bộ váy hai dây quá mỏng manh, thân hình xương xẩu và đôi vai gầy của mỹ nhân sinh năm 1984 càng lộ rõ hơn trước ống kính.

Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang - Ảnh 2
Hà Hồ tân hưởng những phút giây bình yên bên gia đình - Ảnh: FBNV
Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang - Ảnh 3
Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang - Ảnh 4
Kim Lý check in ở Nha Trang cùng thời điểm với Hà Hồ - Ảnh: FBNV
Diện váy khoét sâu ngực, Hồ Ngọc Hà khiến fan phát hoảng vì vòng 1 méo mó, dị dạng

Diện váy khoét sâu ngực, Hồ Ngọc Hà khiến fan phát hoảng vì vòng 1 méo mó, dị dạng

Trong hình ảnh mới nhất, Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng ngỡ ngàng vì vòng 1 méo mó bất thường. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của việc chân dài này lạm dụng photoshop quá đà.

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