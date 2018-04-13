Hà Hồ lộ thân gầy trơ xương khi đi du lịch cùng Kim Lý ở Nha Trang

Khoe ảnh bình yên bên gia đình nhưng Hồ Ngọc Hà khiến fan lo lắng khi cơ thể càng ngày càng gầy gò, ốm yếu.
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Từ ngày công khai tình yêu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên cùng nhau đi du lịch khắp nơi từ trong cho đến ngoài nước. Vừa trở về từ Đà Nẵng cách đây không lâu, cặp đôi lại tiếp tục đưa gia đình và bé Subeo ra Nha Trang nghỉ dưỡng.
Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh bình yên trên bãi biển lúc chiều về. Người đẹp Quảng Bình tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi sau những ngày làm việc cật lực. Tuy không chia sẻ ảnh rõ mặt Kim Lý nhưng nhiều người đoán chắc họ đi cùng nhau, bởi trước đó ít giờ nam thần phim Hương Ga cũng đã check in ở Nha Trang.
"Hà luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho mình điểm tựa vững chắc đó chính là gia đình. Và chỉ có bên nhau thì mới tận hưởng trọn vẹn", Hồ Ngọc Hà viết.
Dưới chia sẻ của "Nữ hoàng giải trí", nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cũng không ít người lo lắng khi thấy Hồ Ngọc Hà ngày càng ốm yếu. Trong bộ váy hai dây quá mỏng manh, thân hình xương xẩu và đôi vai gầy của mỹ nhân sinh năm 1984 càng lộ rõ hơn trước ống kính.