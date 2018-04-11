Diện váy khoét sâu ngực, Hồ Ngọc Hà khiến fan phát hoảng vì vòng 1 méo mó, dị dạng

Trong hình ảnh mới nhất, Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng ngỡ ngàng vì vòng 1 méo mó bất thường. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của việc chân dài này lạm dụng photoshop quá đà.

Nổi tiếng là một người cầu toàn, chú trọng hình ảnh bên ngoài, Hồ Ngọc Hà thường tạo ấn tượng mạnh với công chúng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Sở hữu gương mặt xinh đẹp hút hồn cùng số đo 3 vòng chuẩn, “Nữ hoàng giải trí” luôn chọn cho mình gu ăn mặc bắt mắt, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ và sexy.

Hà Hồ ăn mặc chỉn chu khi tham gia sự kiện - Ảnh: Internet

Mới đây, Hà Hồ tiếp tục tạo sự chú ý khi cho ra mắt bộ ảnh mới đầy quyến rũ nhằm quảng cáo cho thương hiệu son của mình. Giọng ca Cả một trời thương nhớ thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy đỏ nóng bỏng, khoét sâu ngực bốc lửa.

Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi vì vòng 1 méo mó, biến dạng mới đây - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều dân mạng tinh ý đã phát hiện ra điểm bất thường trong bức ảnh của thần tượng. Lỗi photoshop quá đà đã biến hình ảnh đầy quyến rũ của Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm của các ‘thánh soi’ vì vòng 1 méo mó, lệch nhau. Giải thích về bức ảnh này, một người trong ê-kip của nữ ca sĩ khẳng định là do lỗi ánh sáng.

Trước đó, mỹ nhân này cũng từng khiến dân mạng phát hoảng với hình ảnh photoshop quá đà làm vòng 2 dị dạng - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, 'Nữ hoàng giải trí' cũng mắc lỗi trang phục làm vòng 3 biến dạng - Ảnh: Internet

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