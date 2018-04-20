Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí

Hậu trường 20/04/2018 15:02

Với vai trò là vedette trong show diễn của nhà thiết kế (NTK) Công Trí, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng khiến khán giả mãn nhãn khi nắm tay nhau trình diễn trong bộ sưu tập “Coco yêu dấu”.

Mở màn cho Tuần lễ Thời Trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (VIFW), NTK Công Trí khiến công chúng mãn nhãn khi mang đến bộ sưu tập Coco yêu dấu. Với gần 50 thiết kế được biến tấu một cách kỳ diệu, NTK Công Trí đã khẳng định tà áo dài truyền thống đủ khả năng để vừa trở thành chiếc đầm dạ tiệc sang trọng vừa làm những “bộ cánh” dạo phố trẻ trung và thời thượng.

Đặc biệt, lần đầu tiên sau 5 năm, Hồ Ngọc HàThanh Hằng mới lại cùng nắm tay nhau đảm nhận vai trò vedette và tạo nên cái kết viên mãn cho phần trình diễn mở màn VIFW.

Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng nắm tay nhau trình diễn trang phục áo dài của NTK Công Trí - Ảnh: Phan Vương
Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 2
Hai chân dài đình đám nắm tay NTK Công Trí lên sân khấu - Ảnh: Phan Vương
Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 3
Công chúng khá bất ngờ vì đã rất lâu mới lại thấy Hà Hồ và Thanh Hằng thân thiết như vậy - Ảnh: Phan Vương
Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 4
NTK Công Trí được công chúng chào đón nhiệt liệt khi ra mắt bộ sưu tập mới vô cùng ấn tượng - Ảnh: Phan Vương

Cùng ngắm bộ sưu tập Coco yêu dấu của NTK Công Trí:

Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 5Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 6Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 7Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 8Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 9Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 10Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 11Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 12Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 13Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 14Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 15Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 16Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 17Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 18Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 19Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 20Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 21Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 22Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí - Ảnh 23

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Từ khóa:   NTK Công Trí tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2018 Hồ Ngọc Hà Thanh Hằng Hồ ngọc Hà - Thanh Hằng

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