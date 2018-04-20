Sau ồn ào nghỉ chơi, Hà Hồ và Thanh Hằng khiến fan 'bùng nổ' khi nắm tay nhau làm vedette show Công Trí

Với vai trò là vedette trong show diễn của nhà thiết kế (NTK) Công Trí, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng khiến khán giả mãn nhãn khi nắm tay nhau trình diễn trong bộ sưu tập “Coco yêu dấu”.
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Mở màn cho Tuần lễ Thời Trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (VIFW), NTK Công Trí khiến công chúng mãn nhãn khi mang đến bộ sưu tập Coco yêu dấu. Với gần 50 thiết kế được biến tấu một cách kỳ diệu, NTK Công Trí đã khẳng định tà áo dài truyền thống đủ khả năng để vừa trở thành chiếc đầm dạ tiệc sang trọng vừa làm những “bộ cánh” dạo phố trẻ trung và thời thượng.
Đặc biệt, lần đầu tiên sau 5 năm, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng mới lại cùng nắm tay nhau đảm nhận vai trò vedette và tạo nên cái kết viên mãn cho phần trình diễn mở màn VIFW.
Cùng ngắm bộ sưu tập Coco yêu dấu của NTK Công Trí: