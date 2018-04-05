Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018

Xuất hiện tại buổi họp báo Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 với tư cách là khách mời quan trọng, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh và Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh có mặt từ khá sớm. Trong khi Ngân Anh diện chiếc đầm ánh kim với nhiều đường cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong chuẩn nổi bật của cơ thể thì cựu siêu mẫu sinh năm 1978 lại chọn cho mình thiết kế kín đáo nhưng cũng không kém phần sang trọng và tinh tế.