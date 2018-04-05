Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018

Hậu trường 05/04/2018 11:13

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh, siêu mẫu Thúy Hạnh cùng loạt siêu mẫu nổi tiếng rộn ràng khoe sắc tại một sự kiện mới đây.

Xuất hiện tại buổi họp báo Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 với tư cách là khách mời quan trọng, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh và Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh có mặt từ khá sớm. Trong khi Ngân Anh diện chiếc đầm ánh kim với nhiều đường cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong chuẩn nổi bật của cơ thể thì cựu siêu mẫu sinh năm 1978 lại chọn cho mình thiết kế kín đáo nhưng cũng không kém phần sang trọng và tinh tế.

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 1

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 2
Ngân Anh nổi bật khi diện chiếc đầm hai dây xẻ đùi cao hút mắt - Ảnh: Nhi Nguyễn
Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 3
Siêu mẫu Thúy Hạnh có mặt từ rất sớm...
Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 4
...cô diện chiếc đầm hồng nền nã, nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Nhi Nguyễn
Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 5
Nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển hứa hẹn sẽ mang đến Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 bộ sưu tập vô cùng mới lạ - Ảnh: Nhi Nguyễn
Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 6
Các người mẫu trình diễn tại sự kiện - Ảnh: Nhi Nguyễn
Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 7
Siêu mẫu Khả Trang giới thiệu thiết kế sẽ xuất hiện tại tuần lễ thời trang diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 24/4 - Ảnh: Nhi Nguyễn

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 8

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 9
Người mẫu trình diễn trang phục của thương hiệu Việt Tiến - Ảnh: Nhi Nguyễn

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 10

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 11
NTK Nguyễn Công Trí đem đến thiết kế vô cùng ấn tượng - Ảnh: Nhi Nguyễn
Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 12
Thế kế cá tính của NTK Lê Long Dũng - Ảnh: Nhi Nguyễn

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 13

Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Ảnh 14
Một trong những thiết kế ấn tượng nằm trong bộ sưu tập của NTK Israel - Ảnh: Nhi Nguyễn
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Sau hai lần phẫu thuật, Thúy Hạnh khiến dân tình 'phát sốt' khi xuất hiện với nhan sắc rạng ngời

Người mẫu Thúy Hạnh khiến nhiều khách mời và ống kính truyền thông không thể rời mắt khi diện đầm lộng lẫy, khoe nhan sắc xinh đẹp tại một sự kiện mới đây.

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