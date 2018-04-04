Lê Âu Ngân Anh khoe lưng ong quyến rũ tại họp báo Vietnam International Fashion Week 2018

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018, Hoa hậu Đại dương thu hút mọi ống kính khi diện bộ đầm táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm "đốt mắt".
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Chiều 4/4, công ty cổ phần đa phương tiện MultiMedia JSC đã tổ chức buổi họp báo ra mắt Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (Vietnam International Fashion Week Spring Summer) tại TP.HCM. Với tư cách là khách mời quan trọng của buỗi lễ, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi diện bộ đầm ánh kim lấp lánh, khoe vóc dáng táo bạo với đường cong hút mắt.
Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, người đẹp Tiền Giang cho biết thời gian qua cô đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân. Ngân Anh mong khán giả nhìn nhận sự cố gắng của mình và bỏ qua những hiểu lầm trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.