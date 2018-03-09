Nếu từng coi thường Lê Âu Ngân Anh, bạn sẽ phải giật mình thon thót khi xem loạt ảnh này

Bị cư dân mạng trong nước "ném đá" thậm tệ nhưng Lê Âu Ngân Anh lại được xem như một viên ngọc sáng ở sàn diễn thời trang quốc tế khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Cuối tháng 10/2017, cái tên Lê Âu Ngân Anh bỗng dưng trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu khi cô gái 22 tuổi người Tiền Giang đăng quang Hoa hậu Đại dương với nhan sắc bị cho là không xứng tầm. Ngay sau đêm chung kết, đôi môi sưng mọng của tân Hoa hậu bị cư dân mạng đem ra so sánh với cá La Hán. Biểu cảm gương mặt của Ngân Anh khi trả lời phần thi ứng xử cũng trở thành chủ đề chọc cười trên rất nhiều diễn đàn.

Nhan sắc gây tranh cãi của Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang Hoa hậu Đại dương - Ảnh: Internet Những tưởng khi bị khán giả đồng loạt "ném đá", Lê Âu Ngân Anh sẽ trả vương miện để đổi lấy sự yên bình. Tuy nhiên, cô gái này đã chứng minh bản lĩnh của một Hoa hậu khi sẵn sàng đối diện với mọi scandal. Cuối cùng, sự cố gắng của tân Hoa hậu đã được đền đáp khi cô may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm mời làm vedette trong show thời trang đẳng cấp quốc tế, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018. Khán giả còn choáng hơn khi biết Ngân Anh là khách mời chính thức tại buổi lễ vinh danh các siêu phẩm điện ảnh lớn nhất nhì hành tinh, đồng thời là người Việt Nam duy nhất may mắn được đặt chân trên thảm đỏ lễ trao giải năm nay.

Lê Âu Ngân Anh rất được coi trọng khi đến nước ngoài - Ảnh: Internet Ngân Anh quyết tâm chứng minh thực lực dù từng nhận nhiều 'gạch đá' - Ảnh: Internet Hoa hậu Đại dương dùng bữa với nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới - Ảnh: Internet Trong những ngày ở Mỹ, Hoa hậu Đại dương được ở tại một khách sạn đắt đỏ - nơi thường tiếp đãi các siêu sao quốc tế. Ngoài ra, mỹ nhân Tiền Giang còn gây sốc khi khoe ảnh ngồi cùng bàn với người của hoàng tộc Habsburg, dùng bữa với các nhà thiết kế nổi tiếng đến từ châu Âu như: Dusseldorf, Paris, Argentina India. Lê Âu Ngân Anh khoe ảnh dùng bữa tối với người của hoàng tộc Habsburg - Ảnh: FBNV Trước khi về nước, Mỹ nhân Tiền Giang gây choáng khi mua sắm toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, cô cũng khiến nhiều người nể phục khi khoe phong thái tự tin lúc đứng chụp ảnh ngang hàng với đoàn người mẫu đến từ nhiều nước trên thế giới. Ai nhìn vào loạt ảnh này cũng phải nể Hoa hậu Đại dương một bậc - Ảnh: Internet Ngân Anh chụp ảnh cùng nhà thiết kế Patrick Phạm - Ảnh: Internet Dù đứng bên cạnh loạt siêu mẫu hàng đầu thế giới, Ngân Anh vẫn không hề bị lép vế - Ảnh: Internet

Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh khoe chiến tích mua sắm toàn hàng hiệu đắt đỏ khiến nhiều người phải hoa mắt, chóng mặt trước độ giàu có của cô nàng.

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