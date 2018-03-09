Nếu từng coi thường Lê Âu Ngân Anh, bạn sẽ phải giật mình thon thót khi xem loạt ảnh này

Bị cư dân mạng trong nước "ném đá" thậm tệ nhưng Lê Âu Ngân Anh lại được xem như một viên ngọc sáng ở sàn diễn thời trang quốc tế khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
- Lê Âu Ngân Anh dùng bữa tối với người của hoàng tộc Habsburg trên đất Mỹ
- Lê Âu Ngân Anh: Sau những lời chê bai, miệt thị là hoa hậu Việt duy nhất catwalk tại Oscar
Cuối tháng 10/2017, cái tên Lê Âu Ngân Anh bỗng dưng trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu khi cô gái 22 tuổi người Tiền Giang đăng quang Hoa hậu Đại dương với nhan sắc bị cho là không xứng tầm.
Ngay sau đêm chung kết, đôi môi sưng mọng của tân Hoa hậu bị cư dân mạng đem ra so sánh với cá La Hán. Biểu cảm gương mặt của Ngân Anh khi trả lời phần thi ứng xử cũng trở thành chủ đề chọc cười trên rất nhiều diễn đàn.
Những tưởng khi bị khán giả đồng loạt "ném đá", Lê Âu Ngân Anh sẽ trả vương miện để đổi lấy sự yên bình. Tuy nhiên, cô gái này đã chứng minh bản lĩnh của một Hoa hậu khi sẵn sàng đối diện với mọi scandal.
Cuối cùng, sự cố gắng của tân Hoa hậu đã được đền đáp khi cô may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm mời làm vedette trong show thời trang đẳng cấp quốc tế, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018. Khán giả còn choáng hơn khi biết Ngân Anh là khách mời chính thức tại buổi lễ vinh danh các siêu phẩm điện ảnh lớn nhất nhì hành tinh, đồng thời là người Việt Nam duy nhất may mắn được đặt chân trên thảm đỏ lễ trao giải năm nay.
Trong những ngày ở Mỹ, Hoa hậu Đại dương được ở tại một khách sạn đắt đỏ - nơi thường tiếp đãi các siêu sao quốc tế. Ngoài ra, mỹ nhân Tiền Giang còn gây sốc khi khoe ảnh ngồi cùng bàn với người của hoàng tộc Habsburg, dùng bữa với các nhà thiết kế nổi tiếng đến từ châu Âu như: Dusseldorf, Paris, Argentina India.
Bên cạnh đó, cô cũng khiến nhiều người nể phục khi khoe phong thái tự tin lúc đứng chụp ảnh ngang hàng với đoàn người mẫu đến từ nhiều nước trên thế giới.