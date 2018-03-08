Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh khoe chiến tích mua sắm toàn hàng hiệu đắt đỏ khiến nhiều người phải hoa mắt, chóng mặt trước độ giàu có của cô nàng.
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Tuy vướng phải nhiều ồn ào từ sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm mời trình diễn ở show thời trang đẳng cấp, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018. Người đẹp bay sang Mỹ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này từ ngày 28/2 và đã hoàn thành nhiệm vụ cách đây 2 ngày.
Tuy chưa hé lộ hình ảnh trên sân khấu nhưng có vẻ như Lê Âu Ngân Anh đã có một đêm diễn đầy thành công. Quá vui khi lần đầu tiên được xuất ngoại kể từ khi đội vương miện Hoa hậu, mỹ nhân Tiền Giang quyết định nán lại vài hôm để đi mua quà tặng mọi người.
Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp gây sốc khi chia sẻ loạt ảnh chụp chiến tích mua sắm toàn hàng hiệu đắt đỏ. Cô còn khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên trước dòng thông báo "Gom hết cả nước Mỹ về làm quà cho mọi người nè".
Dưới chia sẻ của Ngân Anh, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay của Hoa hậu Đại dương. Còn người đẹp sinh năm 1995 bình thản chụp thêm hình ảnh kẹo bánh để thăm dò sở thích của bạn bè.