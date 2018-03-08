Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng

Hậu trường 08/03/2018 15:55

Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh khoe chiến tích mua sắm toàn hàng hiệu đắt đỏ khiến nhiều người phải hoa mắt, chóng mặt trước độ giàu có của cô nàng.

Tuy vướng phải nhiều ồn ào từ sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm mời trình diễn ở show thời trang đẳng cấp, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018. Người đẹp bay sang Mỹ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này từ ngày 28/2 và đã hoàn thành nhiệm vụ cách đây 2 ngày. 

Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh tranh thủ đi mua sắm trước khi về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Tuy chưa hé lộ hình ảnh trên sân khấu nhưng có vẻ như Lê Âu Ngân Anh đã có một đêm diễn đầy thành công. Quá vui khi lần đầu tiên được xuất ngoại kể từ khi đội vương miện Hoa hậu, mỹ nhân Tiền Giang quyết định nán lại vài hôm để đi mua quà tặng mọi người.

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp gây sốc khi chia sẻ loạt ảnh chụp chiến tích mua sắm toàn hàng hiệu đắt đỏ. Cô còn khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên trước dòng thông báo "Gom hết cả nước Mỹ về làm quà cho mọi người nè".

Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 2
Hoa hậu Đại dương khoe 'núi' hàng hiệu đắt đỏ sau một ngày mua sắm - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 3

Bên cạnh đó, người đẹp Tiền Giang còn khoe không gian sang chảnh trong khách sạn hạng sang nơi mình đang ở - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 4

Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 5

Lê Âu Ngân Anh muốn mua cả nước Mỹ về làm quà cho mọi người - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của Ngân Anh, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay của Hoa hậu Đại dương. Còn người đẹp sinh năm 1995 bình thản chụp thêm hình ảnh kẹo bánh để thăm dò sở thích của bạn bè.

Lê Âu Ngân Anh chi tiền tỷ mua 'cả núi' hàng hiệu về Việt Nam làm quà khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 6
Lê Âu Ngân Anh tranh thủ mua bánh kẹo về làm quà cho fan - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh dùng bữa tối với người của hoàng tộc Habsburg trên đất Mỹ

Lê Âu Ngân Anh dùng bữa tối với người của hoàng tộc Habsburg trên đất Mỹ

Hoa hậu Đại dương dành thời gian đi thưởng thức ẩm thực, gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trước khi tham gia trình diễn thời trang tại lễ trao giải Oscar.

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