Tuy vướng phải nhiều ồn ào từ sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm mời trình diễn ở show thời trang đẳng cấp, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018. Người đẹp bay sang Mỹ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này từ ngày 28/2 và đã hoàn thành nhiệm vụ cách đây 2 ngày.

Lê Âu Ngân Anh tranh thủ đi mua sắm trước khi về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Tuy chưa hé lộ hình ảnh trên sân khấu nhưng có vẻ như Lê Âu Ngân Anh đã có một đêm diễn đầy thành công. Quá vui khi lần đầu tiên được xuất ngoại kể từ khi đội vương miện Hoa hậu, mỹ nhân Tiền Giang quyết định nán lại vài hôm để đi mua quà tặng mọi người.