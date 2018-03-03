Lê Âu Ngân Anh dùng bữa tối với người của hoàng tộc Habsburg trên đất Mỹ

Hoa hậu Đại dương dành thời gian đi thưởng thức ẩm thực, gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trước khi tham gia trình diễn thời trang tại lễ trao giải Oscar.

Tuy vấp phải nhiều ồn ào từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng Lê Âu Ngân Anh may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm tin tưởng mời trình diễn tại buổi lễ thời trang đẳng cấp, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018.

Khuya ngày 27/2, Hoa hậu Đại dương đã mang hành lý lên đường sang Mỹ để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Trong những ngày chờ đợi, mỹ nhân sinh năm 1995 có cơ hội được gặp gỡ với nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Trong đó, đáng chú ý là loạt ảnh cô dùng bữa tối cùng những người trong gia tộc Habsburg - một hoàng tộc có thế lực nhất trong lịch sử châu Âu vào thời kì cận đại.

Lê Âu Ngân Anh may mắn được dùng bữa tối với người của gia tộc Habsburg - Ảnh: FBNV

Cô đi cùng nhà thiết kế Patrick Phạm - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đại dương diện đầm đỏ nổi bật - Ảnh: FBNV

Người đẹp Tiền Giang tranh thủ thưởng thức ẩm thực Mỹ - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh chụp lại bữa ăn sang chảnh của mình - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh: Sau những lời chê bai, miệt thị là hoa hậu Việt duy nhất catwalk tại Oscar Ngân Anh cho biết, cô hạnh phúc khi được sang Mỹ tham gia buổi trình diễn thời trang nằm trong khuôn khổ hoạt động chào mừng lễ trao giải điện ảnh lớn nhất thế giới - Oscar 2018.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-au-ngan-anh-dung-bua-toi-voi-nguoi-cua-hoang-toc-habsburg-tren-dat-my-273523.html