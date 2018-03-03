Lê Âu Ngân Anh dùng bữa tối với người của hoàng tộc Habsburg trên đất Mỹ

Hoa hậu Đại dương dành thời gian đi thưởng thức ẩm thực, gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trước khi tham gia trình diễn thời trang tại lễ trao giải Oscar.
- Lê Âu Ngân Anh ngồi máy bay hạng sang, ăn uống như vua chúa trên đường đi Mỹ diễn thời trang tại Oscar
- Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar
Tuy vấp phải nhiều ồn ào từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng Lê Âu Ngân Anh may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm tin tưởng mời trình diễn tại buổi lễ thời trang đẳng cấp, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018.
Khuya ngày 27/2, Hoa hậu Đại dương đã mang hành lý lên đường sang Mỹ để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Trong những ngày chờ đợi, mỹ nhân sinh năm 1995 có cơ hội được gặp gỡ với nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Trong đó, đáng chú ý là loạt ảnh cô dùng bữa tối cùng những người trong gia tộc Habsburg - một hoàng tộc có thế lực nhất trong lịch sử châu Âu vào thời kì cận đại.