Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar

Hậu trường 22/02/2018 16:06

Hoa hậu Đại dương vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời mời trình diễn thời trang tại lễ trao giải Oscar 2018 - một trong những sự kiện danh giá bậc nhất trong năm tại đất nước Mỹ hoa lệ.

Sau khoảng thời gian dài phải bó hẹp không gian hoạt động vì dính quá nhiều ồn ào khi đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh vừa được NTK Patrick Phạm mời trình diễn thời trang trong show diễn hoành tráng, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018.

Chia sẻ cảm xúc khi là mỹ nhân Việt Nam duy nhất được góp mặt trong show diễn lần này, Lê Âu Ngân Anh vô cùng hạnh phúc xen lẫn tự hào. 

Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh tự hào vì được trình diễn trong show thời trang lớn ở Mỹ - Ảnh: FBNV

"Một trong những điều Ngân Anh cầu mong khi bước sang năm 2018 là có nhiều cánh cửa mới mở ra để Ngân Anh có cơ hội được cố gắng, đựơc thử sức với hết khả năng của mình. Và may mắn đầu tiên đã mỉm cười khi Ngân Anh biết đựơc rằng mình là người đẹp Việt Nam duy nhất đựơc vinh dự mời đến với show diễn thời trang nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018 - một trong những sự kiện danh giá nhất trong năm tại đất Mỹ.

Và tuyệt vời hơn nữa khi biết rằng Ngân Anh sẽ được khoác lên mình trang phục của anh Patrick Phạm - NTK thành danh ở châu Âu với những thiết kế Haute Couture đẳng cấp và được công chúa, hoàng tử Áo cùng nhiều sao Hollywood ưa chuộng", Lê Âu Ngân Anh viết.

Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar - Ảnh 2
Người đẹp Tiền Giang rất nôn nóng chờ đến sự kiện này - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Hoa hậu Đại dương khiến nhiều người vô cùng bất ngờ bởi từ khi đăng quang cô chưa từng tham gia một sự kiện quốc tế nào. Mỹ nhân Tiền Giang cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp hay có tên tuổi nổi tiếng khắp châu Lục nên không ít fan thắc mắc trước thông tin trên.

Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar - Ảnh 3
Ngân Anh được NTK Patrick Phạm nhận xét là có vóc dáng lý tưởng - Ảnh: FBNV

Qua tìm hiểu, được biết lý do Lê Âu Ngân Anh lọt vào mắt xanh của NTK Patrick Phạm vì cô sở hữu vóc dáng lý tưởng, sành sỏi tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Việc giỏi ngoại ngữ là một lợi thế rất lớn giúp mỹ nhân Việt có đất diễn ở các sự kiện thời trang nước ngoài.

Lê Âu Ngân Anh tự hào vì là người Việt Nam duy nhất được mời trình diễn trong show thời trang ở Oscar - Ảnh 4
Patrick Phạm (bên trái) là NTK danh tiếng tại châu Âu. Anh là chủ sở hữu những thiết kế Haute Couter đẳng cấp và từng góp mặt tại nhiều tuần lễ thời trang lớn trên thế giới - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh khoe thành tích học tập siêu khủng: Từ bỏ nhiều cơ hội để làm Hoa hậu

Lê Âu Ngân Anh khoe thành tích học tập siêu khủng: Từ bỏ nhiều cơ hội để làm Hoa hậu

Dù có bảng điểm tốt nghiệp cao ngất ngưỡng nhưng Lê Âu Ngân Anh đã từ bỏ hàng trăm cơ hội làm việc với người nước ngoài để theo đuổi ước mơ trở thành Hoa hậu.

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