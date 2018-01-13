Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017

Hậu trường 13/01/2018 11:56

Sau khi Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị Ban tổ chức (BTC) tước vương miện, đây là cô gái xinh đẹp được dự đoán sẽ thay thế vị trí Hoa hậu Đại dương 2017.

Khi lùm xùm xoáy quanh câu chuyện Lê Âu Ngân Anh đoạt ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 đang tạm lắng xuống thì mới đây, Cục NTBD bất ngờ gửi công văn, yêu cầu BTC cuộc thi phải tước vương miện của tân Hoa hậu.

Lý do, cả BTC lẫn thí sinh đều đã vi phạm tại Điểm B Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Do không đủ điều kiện dự thi nhưng vẫn trở thành người chiến thắng, Lê Âu Ngân Anh sẽ phải hoàn trả vương miện sau gần 4 tháng đăng quang.

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 1
Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Lê Âu Ngân Anh đã bị buộc phải trả lại vương miện - Ảnh: NVCC

Trước thông tin này, nhiều người dự đoán Á hậu 1 Diệu Thùy sẽ được đề bạt thay thế Lê Âu Ngân Anh. Trong đêm chung kết, Diệu Thùy là thí sinh được yêu mến nhiều nhất vì đã thể hiện rất xuất sắc dù mới trải qua căn bệnh thủy đậu.

Với màn ứng xử thông minh, khán giả mong chờ cô gái sinh năm 1997 sẽ được xướng tên ở giờ phút quan trọng nhất. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Diệu Thùy trong đêm 28/10.

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 2
Á hậu 1 Diệu Thùy là người được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: NVCC

Mới đây, chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết bản thân không hề có suy nghĩ sẽ thay thế người đẹp Tiền Giang. Cô cũng rất ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Cục NTBD.

Diệu Thùy cho biết, sau khi có thông tin Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị tước vương miện, BTC vẫn chưa liên lạc với cô để bàn về việc tìm người thay thế tân Hoa hậu.

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 3
Diệu Thùy có vẻ đẹp hút hồn với đôi môi cong gợi cảm - Ảnh: NVCC

Tuy vậy, với vẻ đẹp phúc hậu cùng màn thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết, rất có khả năng Diệu Thùy sẽ được BTC đề bạt thay thế vị trí tân Hoa hậu Đại dương 2017.

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 4
Á hậu 1 "Hoa hậu Đại dương 2017" có nụ cười má lúm đồng tiền rất duyên dáng - Ảnh: NVCC

 Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 5

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 6
Vẻ đẹp dịu dàng của Diệu Thùy từng được dự đoán sẽ đăng quang "Hoa hậu Đại dương 2017" - Ảnh: NVCC

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 7

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 8
Không chỉ có gương mặt đẹp, Diệu Thùy còn sở hữu những đường cong "nóng bỏng đốt mắt" - Ảnh: NVCC

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 9

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh 10
Diệu Thùy rất chăm chỉ rèn luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: NVCC
Tưởng sóng gió đã qua, Lê Âu Ngân Anh định mở tiệc ăn mừng vào tuần tới thì nhận tin dữ bị tước vương miện

Tưởng sóng gió đã qua, Lê Âu Ngân Anh định mở tiệc ăn mừng vào tuần tới thì nhận tin dữ bị tước vương miện

Theo thông tin từ một số người bạn của Lê Âu Ngân Anh, tân Hoa hậu Đại dương đã gửi lời mời dự tiệc cảm ơn đến bạn bè cùng nhiều nhân vật nổi tiếng vào ngày 16/1 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miệng Á hậu Diệu Thùy Hoa hậu Đại dương bị tước vương miện

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 23 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 52 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 53 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42