Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017

Sau khi Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị Ban tổ chức (BTC) tước vương miện, đây là cô gái xinh đẹp được dự đoán sẽ thay thế vị trí Hoa hậu Đại dương 2017.

Khi lùm xùm xoáy quanh câu chuyện Lê Âu Ngân Anh đoạt ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 đang tạm lắng xuống thì mới đây, Cục NTBD bất ngờ gửi công văn, yêu cầu BTC cuộc thi phải tước vương miện của tân Hoa hậu. Lý do, cả BTC lẫn thí sinh đều đã vi phạm tại Điểm B Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Do không đủ điều kiện dự thi nhưng vẫn trở thành người chiến thắng, Lê Âu Ngân Anh sẽ phải hoàn trả vương miện sau gần 4 tháng đăng quang.

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Lê Âu Ngân Anh đã bị buộc phải trả lại vương miện - Ảnh: NVCC Trước thông tin này, nhiều người dự đoán Á hậu 1 Diệu Thùy sẽ được đề bạt thay thế Lê Âu Ngân Anh. Trong đêm chung kết, Diệu Thùy là thí sinh được yêu mến nhiều nhất vì đã thể hiện rất xuất sắc dù mới trải qua căn bệnh thủy đậu. Với màn ứng xử thông minh, khán giả mong chờ cô gái sinh năm 1997 sẽ được xướng tên ở giờ phút quan trọng nhất. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Diệu Thùy trong đêm 28/10.

Á hậu 1 Diệu Thùy là người được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: NVCC Mới đây, chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết bản thân không hề có suy nghĩ sẽ thay thế người đẹp Tiền Giang. Cô cũng rất ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Cục NTBD. Diệu Thùy cho biết, sau khi có thông tin Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị tước vương miện, BTC vẫn chưa liên lạc với cô để bàn về việc tìm người thay thế tân Hoa hậu. Diệu Thùy có vẻ đẹp hút hồn với đôi môi cong gợi cảm - Ảnh: NVCC Tuy vậy, với vẻ đẹp phúc hậu cùng màn thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết, rất có khả năng Diệu Thùy sẽ được BTC đề bạt thay thế vị trí tân Hoa hậu Đại dương 2017. Á hậu 1 "Hoa hậu Đại dương 2017" có nụ cười má lúm đồng tiền rất duyên dáng - Ảnh: NVCC Vẻ đẹp dịu dàng của Diệu Thùy từng được dự đoán sẽ đăng quang "Hoa hậu Đại dương 2017" - Ảnh: NVCC Không chỉ có gương mặt đẹp, Diệu Thùy còn sở hữu những đường cong "nóng bỏng đốt mắt" - Ảnh: NVCC Diệu Thùy rất chăm chỉ rèn luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: NVCC

Tưởng sóng gió đã qua, Lê Âu Ngân Anh định mở tiệc ăn mừng vào tuần tới thì nhận tin dữ bị tước vương miện Theo thông tin từ một số người bạn của Lê Âu Ngân Anh, tân Hoa hậu Đại dương đã gửi lời mời dự tiệc cảm ơn đến bạn bè cùng nhiều nhân vật nổi tiếng vào ngày 16/1 tới.

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