Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 thu hồi vương miện của Lê Âu Ngân Anh. Bên cạnh đó, người đẹp còn phải hứng chịu thêm một nỗi đau khác.
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Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa gửi văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức hủy kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Cụ thể, văn bản nêu rõ: “Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định”.
Trước quyết định bất ngờ này, công chúng tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Bên cạnh những lời động viên, Ngân Anh lại tiếp tục hứng chịu những phản ứng thiếu tích cực. Thậm chí, một số cư dân mạng còn dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích người đẹp Tiền Giang.