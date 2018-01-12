Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này

Hậu trường 12/01/2018 15:16

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 thu hồi vương miện của Lê Âu Ngân Anh. Bên cạnh đó, người đẹp còn phải hứng chịu thêm một nỗi đau khác.

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa gửi văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức hủy kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Cụ thể, văn bản nêu rõ: “Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định”.

Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh nhận không ít "gạch đá" sau khi đăng quang tại Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet
Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này - Ảnh 2
Văn bản Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu Công ty TNHH Võ Việt Chung International hủy kết quả với thí sinh Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Saostar

Trước quyết định bất ngờ này, công chúng tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Bên cạnh những lời động viên, Ngân Anh lại tiếp tục hứng chịu những phản ứng thiếu tích cực. Thậm chí, một số cư dân mạng còn dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích người đẹp Tiền Giang.

Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này - Ảnh 3

Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này - Ảnh 4
Nhiều người tỏ ra hả hê khi Ngân Anh bị thu hồi vương miện - Ảnh: Facebook
Vừa bị tịch thu vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã phải gồng mình gánh thêm nỗi đau này - Ảnh 5
Một cư dân mạng viết: "Cố đấm ăn xôi, nếu có lòng tự trọng thì đã trả lại vương miện từ lâu rồi. Cuối cùng cũng bị lấy lại" - Ảnh: Internet
Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện

Đã thoát rồi nhưng còn lỡ dại làm điều này nên Lê Âu Ngân Anh mới bị tước vương miện

Nhiều người vui mừng trước thông tin tân Hoa hậu Đại dương bị tước vương miện nhưng cũng hoang mang không rõ vì sao đến bây giờ cô nàng mới bị truất ngôi.

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