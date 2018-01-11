Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê?

Đàm Thu Trang, bạn gái Cường Đô la vừa đăng status khá ẩn ý khiến nhiều người hoài nghi cô đang ngầm bênh vực tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê.
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Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả khắp cả nước.
Bên cạnh những lời động viên, khen ngợi về nhan sắc, tài năng và khả năng ứng xử thông minh thì cũng có một số ý kiến cho rằng làn da ngăm đen và mái tóc tém của người đẹp Ê Đê không phù hợp với danh hiệu hoa hậu cao quý.
Mới đây, trên trang cá nhân, bạn gái Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái nói về vấn đề dân tộc và cách đánh giá nhân phẩm của con người: “Chẳng biết từ bao giờ... cái từ 'dân tộc' và 'nhan sắc' được các bạn lấy ra để đánh giá về tính cách và phẩm chất của 1 con người... sinh ra là người dân tộc có gì sai à các bạn trẻ?”.
Dòng trạng thái thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù không nói rõ nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, nhiều khán giả cho rằng Đàm Thu Trang đang ngầm bênh vực tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – H’Hen Niê.