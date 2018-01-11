Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê?

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả khắp cả nước.

Bên cạnh những lời động viên, khen ngợi về nhan sắc, tài năng và khả năng ứng xử thông minh thì cũng có một số ý kiến cho rằng làn da ngăm đen và mái tóc tém của người đẹp Ê Đê không phù hợp với danh hiệu hoa hậu cao quý.