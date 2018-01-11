Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê?

Hậu trường 11/01/2018 16:20

Đàm Thu Trang, bạn gái Cường Đô la vừa đăng status khá ẩn ý khiến nhiều người hoài nghi cô đang ngầm bênh vực tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả khắp cả nước.

Bên cạnh những lời động viên, khen ngợi về nhan sắc, tài năng và khả năng ứng xử thông minh thì cũng có một số ý kiến cho rằng làn da ngăm đen và mái tóc tém của người đẹp Ê Đê không phù hợp với danh hiệu hoa hậu cao quý.

Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê? - Ảnh 1

H’Hen Niê bị một số khán giả "ném đá" sau khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, bạn gái Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái nói về vấn đề dân tộc và cách đánh giá nhân phẩm của con người: “Chẳng biết từ bao giờ... cái từ 'dân tộc' và 'nhan sắc' được các bạn lấy ra để đánh giá về tính cách và phẩm chất của 1 con người... sinh ra là người dân tộc có gì sai à các bạn trẻ?”.

Dòng trạng thái thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù không nói rõ nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, nhiều khán giả cho rằng Đàm Thu Trang đang ngầm bênh vực tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – H’Hen Niê.

Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê? - Ảnh 2

Bạn gái Cường Đô la đang ngầm bênh vực H'Hen Niê? - Ảnh: FBNV

Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê? - Ảnh 3

Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê? - Ảnh 4

Cô nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Nối gót Lê Âu Ngân Anh, bạn gái Cường Đô la phát ngôn ‘sốc’ về Hoa hậu H’Hen Niê? - Ảnh 5
Trước đó, Lê Âu Ngân Anh cũng viết tâm thư dài bênh vực H’Hen Niê, nhưng lại bị dân mạng "ném đá" vì hành động “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của mình - Ảnh: FBNV
Phản ứng khó đỡ của Lê Âu Ngân Anh khi liên tục bị chỉ trích vì bênh vực H'Hen Niê

Phản ứng khó đỡ của Lê Âu Ngân Anh khi liên tục bị chỉ trích vì bênh vực H'Hen Niê

Nhận về cả rổ ‘gạch đá’ khi viết tâm thư khen ngợi tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh vẫn thoải mái chụp ảnh tự sướng như chưa có chuyện gì xảy ra.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Cường Đô La và Đàm Thu Trang đàm thu trang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

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