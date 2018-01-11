Phản ứng khó đỡ của Lê Âu Ngân Anh khi liên tục bị chỉ trích vì bênh vực H'Hen Niê

Nhận về cả rổ ‘gạch đá’ khi viết tâm thư khen ngợi tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh vẫn thoải mái chụp ảnh tự sướng như chưa có chuyện gì xảy ra.
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Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Ngân Anh liên tục bị dân mạng chỉ trích và chê bai vì nhan sắc được cho là kém nổi bật. Bên cạnh đó, người đẹp Tiền Giang còn liên tục vướng vào nhiều ồn ào làm mất đi hình ảnh đẹp của một hoa hậu trong mắt công chúng.
Trong khi công chúng vừa tạm quên đi những lùm xùm của cô nàng thì mới đây, tân Hoa hậu Đại dương lại khiến dư luận dậy sóng khi lên tiếng bênh vực Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê.
Trước làn sóng chỉ trích và “ném đá” của cộng đồng mạng, Ngân Anh tỏ ra không mấy quan tâm. Nàng hậu vẫn vô tư ăn diện lộng lẫy và chụp ảnh tự sướng cùng Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 – Dương Yến Ngọc.