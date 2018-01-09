Từng bị chỉ trích khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại 'gây bão' khi lên tiếng về nhan sắc của H’Hen Niê

Hậu trường 09/01/2018 13:44

Trước những lời nhận xét gay gắt của cộng đồng mạng dành cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh vừa lên tiếng bảo vệ người cùng cảnh ngộ với mình trên trang cá nhân.

Cách đây ít phút, Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh đăng tải một bài viết khá dài, bàn về sự cay nghiệt của cộng đồng mạng dành cho mình trước đây và cho H’Hen Niê bây giờ.

Theo đó, người đẹp Tiền Giang trải lòng về những tủi nhục mà mình phải nhận khi bị chê bai nhan sắc sau đêm đăng quang Hoa Hậu Đại dương cách đây ít tháng. Sẵn lúc dư luận đang tập trung chú ý vào người kế nhiệm Phạm Hương, Lê Âu Ngân Anh lập tức trình bày quan điểm của mình để bảo vệ đàn chị. Trong bức tâm thư gửi đến H’Hen Niê, Hoa hậu Đại dương bày tỏ sự đồng cảm với tân Hoa hậu Hoàn vũ vì mình cũng từng ở trong hoàn cảnh như bây giờ.

“Thương mến gửi Chị H'Hen Niê!

Khi chị vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nhiều người chưa từng gặp chị đã lên tiếng chê bai về nhan sắc, mái tóc, làn da… Thậm chí, có cả những ngôn từ miệt thị cực kỳ phản cảm. Em đã từng có dịp gặp chị và em cảm nhận đựơc sự hiền hậu, tinh tế và ở nơi chị có một sức hút rất riêng. Hơn ai hết, em thật sự hiểu và đồng cảm với chị vì chỉ mới vài tháng trước đây em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như thế. Khi niềm hạnh phúc được chạm đến vương miện còn chưa cảm nhận được, đã phải nhận đủ những lời lẽ chê trách” - Ngân Anh viết.

Từng bị chỉ trích khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại 'gây bão' khi lên tiếng về nhan sắc của H’Hen Niê - Ảnh 1
Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Qua đó, tân Hoa hậu Đại dương cũng bày tỏ sự uất ức trước những lời buộc tội oan uổng mà người đời dành cho mình trước đây.

“Có phải việc tham gia hoa hậu rồi đăng quang là một cái tội?

Điều kiện gia đình khá giả thì đặt nghi vấn mua giải, gia đình không có điều kiện thì nói có đại gia chống lưng, hay chỉ trích Hoa hậu được cộng điểm vùng miền... Nếu không thể chê về nhan sắc, họ lại nhắm vào học thức, nào là chê nhạt bằng đủ những từ ngữ miệt thị như 'chân dài não ngắn', 'bình hoa di động'…

Tại sao nhiều cư dân mạng lại cho mình quyền phán xử người khác như vậy?

Trên đời này liệu có ai đó hoàn hảo, vừa phải đẹp về ngoại hình lại có trình độ học vấn, có kinh nghiệm, có hiểu biết không? Và sự hoàn hảo ấy áp đặt vào những cô gái trẻ vừa bứơc ra đời có phải sức ép quá lớn và có đôi chút khập khiễng không? Kể cả những người buông lời chê bai, họ có thực sự hoàn hảo?

Không riêng chuyện bình phẩm về hoa hậu, khen - chê bất cứ điều gì là quyền của mỗi người, chê và góp ý thẳng thắn về điều chưa hoàn hảo để người khác hoàn thiện là điều nên làm. Dù vậy, trước khi đưa ra những lời bình luận khen chê, thậm chí những miệt thị, xúc phạm, ai cũng nên dừng lại vài giây để suy nghĩ, chê như thế có đáng, chê thế có khiến mình vui?

Từng bị chỉ trích khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại 'gây bão' khi lên tiếng về nhan sắc của H’Hen Niê - Ảnh 2
Tuy bị "ném đá" ít hơn Lê Âu Ngân Anh nhưng H’Hen Niê cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet

Mình chia sẻ với những điều chị H'Hen Niê phải chịu đựng những ngày vừa qua, dù nó khiến mình nhớ lại mới gần đây thôi. Mình cũng phải trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi mà nỗi buồn, nước mắt quá nhiều. Chỉ muốn nhắn nhủ với tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Mạnh mẽ lên chị nhé, sóng gió rồi sẽ qua, mạnh mẽ để những người chê bai chị sẽ phải tự áy náy và hổ thẹn.

Có câu: ‘Đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa’. Hãy dừng miệt thị, xúc phạm, gây tổn thương cho họ, bởi phụ nữ là để yêu thương cơ mà” - Ngân Anh trải lòng.

Từng bị chỉ trích khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại 'gây bão' khi lên tiếng về nhan sắc của H’Hen Niê - Ảnh 3

Từng bị chỉ trích khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại 'gây bão' khi lên tiếng về nhan sắc của H’Hen Niê - Ảnh 4
Nguyên văn bài chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: FBNV
Vừa mở lại Facebook, việc đầu tiên Tân Hoa hậu H’Hen Niê làm khiến ai cũng bất ngờ

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Cách cư xử đúng mực, văn minh đậm chất 'hoa hậu' đã khiến tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gây điểm và tạo được thiện cảm trong lòng khán giả.

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Từ khóa:   H’hen Niê tân hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Lê Âu Ngân Anh

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