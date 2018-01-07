Hé lộ gia cảnh ít ai ngờ của H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hậu trường 07/01/2018 10:05

Có mặt trên sân khấu sau khi con gái đăng quang, bố mẹ H'Hen Niê đã hé lộ một phần gia cảnh của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức khép lại vào tối qua (6/1). Trải qua rất nhiều phần thi và vượt qua hàng loạt thí sinh xuất sắc khác, H’Hen Niê đã giành chiếc vương miện cao quý trị giá 2.7 tỷ đồng.

Hé lộ gia cảnh ít ai ngờ của H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 1

H’Hen Niê xuất sắc đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet

Trong bộ trang phục dân tộc truyền thống, bố mẹ H’Hen Niê cũng có mặt trong đêm chung kết để cổ vũ con gái. Bên cạnh đó, họ đã có những chia sẻ chân thật về hoàn cảnh gia đình và con gái của mình.

Bố H’Hen Niê tâm sự, gia đình sinh sống bằng nghề nông, làm ruộng nương là chủ yếu. Ông có 6 người con, 3 trai và 3 gái. H’Hen Niê là con thứ 3. Cô còn 2 người em, một đang học nghề, người còn lại làm nghề chà bóng bàn ghế tại TP.HCM để kiếm tiền phụ lo cho gia đình.

Hé lộ gia cảnh ít ai ngờ của H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 2

Bố mẹ tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2017 diện đồ dân tộc giản dị lên sân khấu chúc mừng con gái - Ảnh: Internet

Dù kinh tế gia đình khá khó khăn nhưng vì thương con nên bố mẹ của tân hoa hậu luôn ủng hộ khi con gái muốn tìm cơ hội cho mình.

Hé lộ gia cảnh ít ai ngờ của H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 3

Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của H’Hen Niê khi được xướng tên tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2017 - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá

Không sở hữu làn da trắng hay mái tóc dài mượt mà nhưng H'Hen Niê đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để giành danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".

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