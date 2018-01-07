Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá

Hậu trường 07/01/2018 09:07

Không sở hữu làn da trắng hay mái tóc dài mượt mà nhưng H'Hen Niê đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để giành danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".

Tối qua 6/1, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đã khép lại với sự đăng quang đầy bất ngờ của người đẹp dân tộc Ê Đê - H'Hen Niê.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 1
H'Hen Niê là cô gái dân tộc thiểu số đầu tiên giành được vương miện sắc đẹp cao quý này - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 2
Người đẹp dân tộc Ê Đê sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, là người mẫu tự do ở TP HCM. Cô cao 1m72, số đo ba vòng 84-60-93 cm - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 3
Cô quyết định đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 để thực hiện đam mê chinh phục các đấu trường nhan sắc - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 4
Để chuẩn bị cho cuộc thi, H'Hen Niê luôn cố gắng tập luyện hoàn thiện các kỹ năng như biểu cảm gương mặt cho đến những bước đi catwalk uyển chuyển - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 5
Nhờ sự luyện tập không ngừng nên khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 6
Trong khi nhiều thí sinh được gia đình ủng hộ và chăm sóc tận răng, thậm chí có ê-kíp hùng hậu tư vấn về mọi thứ thì H'Hen Niê chỉ có một thân một mình - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 7
Theo truyền thống của người Ê Đê, con gái thường lấy chồng rất sớm nên vào năm lớp 12 mẹ H'Hen Niê khuyên cô nên nghỉ học lập gia đình. Tuy nhiên, H'Hen Niê lại lên muốn lên thành phố lập nghiệp cũng như chứng minh cho mẹ thấy cô có thể sống tự lập - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 8

Sự kiên trì và nỗ lực của H'Hen Niê đã giúp cô vượt qua nhiều người đẹp đến từ khắp mọi vùng miền để giành được ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 9

Sau khi đoạt giải, tân hoa hậu quyết định trích 70% giải thưởng để giúp đỡ các em nhỏ học giỏi có hoàn cảnh khó khăn làm nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá - Ảnh 10
H'Hen Niê hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ sau khi đoạt ngôi vị cao nhất - Ảnh: Internet
H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu, xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, chê bai giống đàn ông

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu, xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, chê bai giống đàn ông

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến một số khán giả bất ngờ và phản ứng tiêu cực.

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