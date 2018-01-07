Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá

Không sở hữu làn da trắng hay mái tóc dài mượt mà nhưng H'Hen Niê đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để giành danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".
Tối qua 6/1, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đã khép lại với sự đăng quang đầy bất ngờ của người đẹp dân tộc Ê Đê - H'Hen Niê.
H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến một số khán giả bất ngờ và phản ứng tiêu cực.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2017-va-hanh-trinh-chinh-phuc-dau-truong-nhan-sac-danh-gia-265708.html