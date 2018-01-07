Hành động đầu tiên của H’Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 07/01/2018 11:56

Sau khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê khiến cư dân mạng bất ngờ khi nhanh chóng khóa trang Facebook cá nhân.

Sau nhiều tháng tranh tài, cuối cùng chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã thuộc về người đẹp dân tộc Ê Đê, H’Hen Niê. Kết quả này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ. 

Hành động đầu tiên của H’Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1

H’Hen Niê khóc nghẹn khi giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trị giá 2.7 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi kết quả được công bố, cộng đồng mạng đã lùng sục, truy tìm thông tin và hình ảnh về tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tuy nhiên, nàng hậu đã nhanh chóng khóa trang cá nhân của mình.

Hành động đầu tiên của H’Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2

Facebook cá nhân của H’Hen Niê đã bị khóa - Ảnh: Facebook

Nhiều người cho rằng đây là hành động khá thông minh của H’Hen Niê. Khóa trang cá nhân, cô sẽ ngăn chặn được sự soi mói của các “anh hùng bàn phím”. Nhờ đó cô có thể hạn chế sự bới móc và phát tán những hình ảnh không đẹp cũng như phát ngôn không hay trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến hình tượng bản thân. 

Hành động đầu tiên của H’Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3

Người đẹp Ê – Đê tự tin trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong phần thi ứng xử - Ảnh: Internet

Trong phần thi ứng xử của mình, H’Hen Niê cũng cho biết muốn hạn chế sự ảnh hưởng của mạng xã hội. Vì trong cuộc sống hàng ngày, nếu hạn chế mạng xã hội bạn có thể mặt đối mặt, giao lưu với người thân, bạn bè và truyền cho nhau nhiều năng lượng tích cực, giúp cuộc sống thú vị hơn.

Một số hình ảnh đáng chú ý của H'Hen Niê trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Hành động đầu tiên của H’Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4

Khoảnh khắc nghẹn ngào của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 - Ảnh: Internet

Hành động đầu tiên của H’Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5

Phạm Hương trao lại vương miện cao quý cho H’Hen Niê - Ảnh: Internet

Hành động đầu tiên của H’Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 6

Tân Hoa hậu Hoàn vũ hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ - Ảnh: Internet

Hé lộ gia cảnh ít ai ngờ của H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hé lộ gia cảnh ít ai ngờ của H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Có mặt trên sân khấu sau khi con gái đăng quang, bố mẹ H'Hen Niê đã hé lộ một phần gia cảnh của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

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