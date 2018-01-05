Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này

Có vẻ đẹp không mấy nổi bật nhưng Ngọc Hân vẫn xuất sắc lọt Top 9 cuộc thi Miss Teen 2017. Cô gây chú ý vì có ngoài hao hao giống mỹ nhân Tiền Giang Lê Âu Ngân Anh - người từng bị chê thậm tệ về nhan sắc sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 .

Đây là nhan sắc bị “ném đá” tơi tả của Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Ngọc Hân là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Miss Teen năm nay, vừa tròn 16 tuổi và gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lạ. Ngoài đôi mắt được nhận xét là giống hệt Hoa hậu Đại dương, Ngọc Hân còn có đôi môi mỏng và chiếc mũi như sao y từ phiên bản chính.

Dù vậy, Lê Nguyễn Ngọc Hân vẫn được nhiều người nhận xét là xinh hơn Hoa hậu Đại dương nhờ có gương mặt thon gọn và trẻ trung của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.