Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này

Hậu trường 05/01/2018 13:32

Cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi ngắm nhan sắc cô gái lọt Top 9 Miss Teen 2017 vì quá giống Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh.

Có vẻ đẹp không mấy nổi bật nhưng Ngọc Hân vẫn xuất sắc lọt Top 9 cuộc thi Miss Teen 2017. Cô gây chú ý vì có ngoài hao hao giống mỹ nhân Tiền Giang Lê Âu Ngân Anh - người từng bị chê thậm tệ về nhan sắc sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

 

Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 1
Đây là nhan sắc bị “ném đá” tơi tả của Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Ngọc Hân là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Miss Teen năm nay, vừa tròn 16 tuổi và gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lạ. Ngoài đôi mắt được nhận xét là giống hệt Hoa hậu Đại dương, Ngọc Hân còn có đôi môi mỏng và chiếc mũi như sao y từ phiên bản chính.

Dù vậy, Lê Nguyễn Ngọc Hân vẫn được nhiều người nhận xét là xinh hơn Hoa hậu Đại dương nhờ có gương mặt thon gọn và trẻ trung của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 2
Còn đây là Lê Nguyễn Ngọc Hân - người có vẻ ngoài rất giống Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet
Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 3
Vóc dáng và gương mặt của Ngọc Hân rất giống đàn chị - Ảnh: Internet
Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 4
Chiếc mũi, đôi mắt và khuôn miệng đều không thể lẫn đi đâu - Ảnh: Internet

 

Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 5
Nhiều người nhận xét, trông họ không khác gì chị em sinh đôi - Ảnh: Internet
Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 6
Vì Ngọc Hân trẻ hơn nên trông xinh xắn và non nớt hơn Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet
Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 7
Tuy không đạt giải cao tại Miss Teen 2017 nhưng Ngọc Hân gây chú ý vì có nhan sắc quá giống Hoa hậu Đại dương - Ảnh: Internet
Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này - Ảnh 8
Những khi trang điểm nhạt, cô là một bản sao hoàn hảo của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet
Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ

Quyết đứng cạnh Chi Pu dù liên tục bị 'ném đá' nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh nhận cái kết bất ngờ

Đứng cạnh Chi Pu trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục bị dân mạng soi nhan sắc.

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