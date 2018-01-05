Bản sao giống hệt Lê Âu Ngân Anh lot Top 9 Miss Teen 2017: Không tin nổi khi xem kỹ cặp môi này

Cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi ngắm nhan sắc cô gái lọt Top 9 Miss Teen 2017 vì quá giống Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh.
- Diện áo dài khoe eo thon nhỏ xíu, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vẫn bị chê vì điểm này
- Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương
Có vẻ đẹp không mấy nổi bật nhưng Ngọc Hân vẫn xuất sắc lọt Top 9 cuộc thi Miss Teen 2017. Cô gây chú ý vì có ngoài hao hao giống mỹ nhân Tiền Giang Lê Âu Ngân Anh - người từng bị chê thậm tệ về nhan sắc sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.
Ngọc Hân là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Miss Teen năm nay, vừa tròn 16 tuổi và gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lạ. Ngoài đôi mắt được nhận xét là giống hệt Hoa hậu Đại dương, Ngọc Hân còn có đôi môi mỏng và chiếc mũi như sao y từ phiên bản chính.
Dù vậy, Lê Nguyễn Ngọc Hân vẫn được nhiều người nhận xét là xinh hơn Hoa hậu Đại dương nhờ có gương mặt thon gọn và trẻ trung của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.