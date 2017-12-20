Diện áo dài khoe eo thon nhỏ xíu, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vẫn bị chê vì điểm này

Xuất hiện trong một chương trình gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung, Hoa hậu Đại dương 2017 khoe vóc dáng thon gọn trong bộ áo dài trắng nền nã. Tuy nhiên, nhan sắc của cô vẫn bị chê là kém tự nhiên.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã có chuyến công tác ngắn ngày tại phố cổ Hội An. Cô đến tham dự show thời trang của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Theo chia sẻ của Hoa hậu Đại dương, đây là chương trình đấu giá áo dài để gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung, diễn ra tại Silk Sense Hoi An River Resort. Sau sự kiện, Lê Âu Ngân Anh cảm thấy hạnh phúc vì vừa làm được một việc đầy ý nghĩa và mong muốn được giúp ích nhiều hơn cho cộng đồng.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tích cực tham gia sự kiện sau khi nhận hàng loạt “cơn mưa gạch đá” - Ảnh: FBNV Cô diện bộ áo dài trắng đơn giản, khoe tối đa vẻ đẹp hình thể - Ảnh: FBNV “Niềm hạnh phúc lớn nhất là khi phần đấu giá những chiếc áo dài công phu và vật phẩm quý giá của sự kiện đã mang đến gần 2 tỷ đồng, để quyên góp vào quỹ nhằm san sẻ với những mất mát mà các hộ dân nghèo tại các vùng miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ thiên tai vừa qua. Hy vọng rằng, trong thời gian sắp tới Ngân Anh sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham dự các chương trình ý nghĩa như thế này nữa” - Hoa hậu Đại dương viết.

Vòng eo nhỏ xíu tôn lên đường nét mảnh mai của Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: FBNV Từng bị chê bai thậm tệ về nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh đã rút kinh nghiệm và rất chú ý giữ gìn hình ảnh. Ngoài việc thận trọng trong khâu trang điểm, người đẹp Tiền Giang còn chú trọng đầu tư về trang phục. Vì vậy, vẻ ngoài của cô đã được cải thiện đáng kể, không còn là “thảm họa” như cách đây vài tháng. Tuy nhiên, vì sở hữu nụ cười kém xinh, Lê Âu Ngân Anh vẫn chỉ trung thành với một kiểu chụp là mím môi và đứng nghiêng về một phía. Do đó, dù có vóc dáng đẹp với vòng eo con kiến, tân Hoa hậu vẫn bị chê chưa biết cách tạo dáng chụp hình. Nhiều người đùa vui, để được ngắm một nụ cười thật tươi của người đẹp Tiền Giang còn khó hơn cả lên trời - Ảnh: FBNV Vì chỉ trung thành với vài kiểu tạo dáng cơ bản, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người nhàm chán - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe đường cong tuyệt mỹ bên trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương Đến mừng khai trương tiệm bánh của một người bạn, tân Hoa hậu Đại dương 2017 sánh vai bên ông Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức cuộc thi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-ao-dai-khoe-eo-thon-nho-xiu-hoa-hau-le-au-ngan-anh-van-bi-che-vi-diem-nay-263207.html