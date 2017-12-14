Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần'

Sau khi xuất hiện trong show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Chung Thanh Phong, tân Hoa hậu Đại dương 2017 tự tin gửi cảm ơn đến chủ nhân của sự kiện vì đã giúp mình hóa “Nữ thần”.

Từng bị dư luận chỉ trích thậm tệ về nhan sắc, song Lê Âu Ngân Anh vẫn không để mình gục ngã. Sau khi nhận quyết định không bị tước vương miện, người đẹp Tiền Giang tăng tần suất xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh tham gia đêm tiệc thời trang của NTK Chung Thanh Phong với nhan sắc không có sự cải thiện. Diện bộ đầm đuôi cá lộng lẫy, cô gái 22 tuổi trang điểm khá đậm nhưng vẫn bị nhận xét là không thể toát lên thần thái của một Hoa hậu. Tuy vậy, cô nàng vẫn tự tin khẳng định mình đẹp tựa “Nữ thần” trong bài chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-xau-le-au-ngan-anh-dang-anh-da-qua-chinh-sua-va-tu-nhan-minh-toa-sang-nhu-nu-than-262435.html