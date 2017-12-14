Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần'

Giải trí 14/12/2017 17:44

Sau khi xuất hiện trong show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Chung Thanh Phong, tân Hoa hậu Đại dương 2017 tự tin gửi cảm ơn đến chủ nhân của sự kiện vì đã giúp mình hóa “Nữ thần”.

Từng bị dư luận chỉ trích thậm tệ về nhan sắc, song Lê Âu Ngân Anh vẫn không để mình gục ngã. Sau khi nhận quyết định không bị tước vương miện, người đẹp Tiền Giang tăng tần suất xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh tham gia đêm tiệc thời trang của NTK Chung Thanh Phong với nhan sắc không có sự cải thiện. Diện bộ đầm đuôi cá lộng lẫy, cô gái 22 tuổi trang điểm khá đậm nhưng vẫn bị nhận xét là không thể toát lên thần thái của một Hoa hậu. Tuy vậy, cô nàng vẫn tự tin khẳng định mình đẹp tựa “Nữ thần” trong bài chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân.

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần' - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh tự nhận mình hóa "Nữ thần" trong show thời trang của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh: FBNV

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần' - Ảnh 2
Bức ảnh do Hoa hậu Đại dương 2017 tự đăng khác xa ảnh phóng viên chụp - Ảnh: FBNV

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần' - Ảnh 3
Với nhan sắc này, Ngân Anh tự tin rằng mình đã tỏa sáng - Ảnh: FBNV

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần' - Ảnh 4

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần' - Ảnh 5
Trong một bức ảnh do phóng viên chụp, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh vẫn gây thất vọng - Ảnh: Kênh 14

Lâu lâu mới xuất hiện một lần, nhan sắc Lê Âu Ngân Anh vẫn khiến công chúng thất vọng

Lâu lâu mới xuất hiện một lần, nhan sắc Lê Âu Ngân Anh vẫn khiến công chúng thất vọng

Lê Âu Ngân Anh vừa xuất hiện trong show diễn thời gian của NTK Chung Thanh Phong.

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