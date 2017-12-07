Vừa được bổ nhiệm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố sẽ cân nhắc hình phạt dành cho Lê Âu Ngân Anh

Vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm vào vị trí Cục trưởng Cục NTBD, NSND Nguyễn Quang Vinh đã có cuộc trao đổi với báo chí về những ồn ào trong thời gian gần đây. Ông cho biết sẽ cân nhắc việc xử lý Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh. Việc này nhằm nâng cao chất lượng và siết chặt hơn nữa những quy định dành cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục NTBD cũng nói thêm việc cân nhắc xử lý tân Hoa hậu Đại dương 2017 là khá đáng tiếc nhưng phải thực hiện để tránh những tiền lệ xấu về sau. Còn về phía Ban tổ chức (BTC) cuộc thi thì đã bị xử phạt 4 triệu đồng theo quy định hành chính.