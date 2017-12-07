Vừa được bổ nhiệm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố sẽ cân nhắc hình phạt dành cho Lê Âu Ngân Anh

Giải trí 07/12/2017 14:40

NSND Nguyễn Quang Vinh - tân Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) vừa có trao đổi với báo chí về việc xử phạt vi phạm của Lê Âu Ngân Anh và Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm vào vị trí Cục trưởng Cục NTBD, NSND Nguyễn Quang Vinh đã có cuộc trao đổi với báo chí về những ồn ào trong thời gian gần đây. Ông cho biết sẽ cân nhắc việc xử lý Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh. Việc này nhằm nâng cao chất lượng và siết chặt hơn nữa những quy định dành cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục NTBD cũng nói thêm việc cân nhắc xử lý tân Hoa hậu Đại dương 2017 là khá đáng tiếc nhưng phải thực hiện để tránh những tiền lệ xấu về sau. Còn về phía Ban tổ chức (BTC) cuộc thi thì đã bị xử phạt 4 triệu đồng theo quy định hành chính.

Vừa được bổ nhiệm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố sẽ cân nhắc hình phạt dành cho Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh khiến dư luận phản đối kịch liệt vì phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Trước đó, BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã thừa nhận sai sót vì để thí sinh không đạt yêu cầu tham gia cuộc thi. Ông Vinh tiết lộ, trong thời gian tới, Cục NTBD sẽ đề xuất sửa đổi một số tiêu chí và quy định để phù hợp với thực tế. "Với vương miện hoa hậu thì danh xưng mới là quan trọng chứ không phải vật chất, giải thưởng tiền mặt”, theo Lao Động.

Vừa được bổ nhiệm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố sẽ cân nhắc hình phạt dành cho Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 2
Hình ảnh được dân mạng cho là của Lê Âu Ngân Anh trước và sau khi phẫu thuật - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vấp phải sự chỉ trích của dư luận vì phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đủ điều kiện tham gia cuộc thi nhan sắc. Người hâm mộ càng bất bình hơn khi đến thời điểm hiện tại người đẹp vẫn chưa nhận được hình thức xử lý thỏa đáng của cơ quan chức năng.

Vừa được bổ nhiệm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố sẽ cân nhắc hình phạt dành cho Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 3
Đến hiện tại, tân Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn chưa chịu bất cứ hình thức xử phạt nào - Ảnh: Internet

Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh đội vương miện, tự tin cảm ơn những ai đã 'ném đá' mình suốt thời gian qua

Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh đội vương miện, tự tin cảm ơn những ai đã 'ném đá' mình suốt thời gian qua

Sau thời gian dài bị chỉ trích, Lê Âu Ngân Anh đã tự tin trở lại với cương vị tân Hoa hậu Đại dương 2017.

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