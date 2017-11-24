Nhận được quyết định cuối cùng là không bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh lập tức bày tỏ cảm xúc thế này

Giải trí 24/11/2017 17:00

Sau khi có quyết định cuối cùng từ bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tân Hoa hậu Đại dương đã thở phào nhẹ nhõm vì từ giờ không còn phải “mất ăn mất ngủ” nữa.

Sáng 24/11, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức gửi công văn cho Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, nêu rõ định mức xử phạt đối với Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Đại dương. Đồng thời, phía Bộ cũng đưa ra quyết định cuối cùng về việc thu hồi vương miện của Lê Âu Ngân Anh.

Nhận được quyết định cuối cùng là không bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh lập tức bày tỏ cảm xúc thế này - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh rất vui trước thông tin không bị tước vương miện - Ảnh: Internet

Theo nội dung trong báo cáo, với sai phạm để thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ tham gia cuộc thi, BTC Hoa hậu Đại dương sẽ nhận mức phạt là 4 triệu đồng. Còn Lê Âu Ngân Anh không phải trả vương miện vì Nghị định 158 của Chính phủ không có quy định nào về việc này.

Khi nhận được thông tin trên, tân Hoa hậu Đại dương rất vui vì cảm thấy được an ủi phần nào. Sau những đêm mất ngủ vì bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ, Lê Âu Ngân Anh tin rằng quyết định này sẽ giúp mình lấy lại danh dự cũng như bớt được gánh nặng đè nén suốt hơn một tháng qua, theo Trí Thức Trẻ.

Nhận được quyết định cuối cùng là không bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh lập tức bày tỏ cảm xúc thế này - Ảnh 2
Tân Hoa hậu hứa sẽ làm thật tốt sứ mệnh bảo vệ môi trường biển - Ảnh: Internet

Cùng với đó, người đẹp Tiền Giang cho biết sẽ xuất hiện nhiều hơn để hoàn thành vai trò của một đương kim Hoa hậu. Cô gái 22 tuổi hứa hẹn sẽ làm thật tốt sứ mệnh của mình là bắt tay với những dự án bảo vệ môi trường biển, đồng thời mong muốn khán giả sẽ công tâm đón nhận những cố gắng tới đây của cô.

Ngỡ ngàng với mức phạt mà BTC Hoa hậu Đại dương 2017 nhận được sau lùm xùm Lê Âu Ngân Anh sửa mũi

Ngỡ ngàng với mức phạt mà BTC Hoa hậu Đại dương 2017 nhận được sau lùm xùm Lê Âu Ngân Anh sửa mũi

Cơ quan chức năng đã quyết định không tước vương miện của Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh nhưng sẽ phạt Ban tổ chức (BTC) 4 triệu đồng vì vi phạm quy định của cuộc thi.

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