Ngỡ ngàng với mức phạt mà BTC Hoa hậu Đại dương 2017 nhận được sau lùm xùm Lê Âu Ngân Anh sửa mũi

Giải trí 24/11/2017 14:11

Cơ quan chức năng đã quyết định không tước vương miện của Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh nhưng sẽ phạt Ban tổ chức (BTC) 4 triệu đồng vì vi phạm quy định của cuộc thi.

Sáng nay 24/11, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận được báo cáo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lùm xùm của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 khiến dư luận dậy sóng suốt thời gian qua.

Sau khi thu thập đủ mọi thông tin, ông Phạm Cao Thái - Phó Chánh thanh tra Bộ cho biết cơ quan chức năng đã đưa ra quyết định xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh không đạt yêu cầu tham gia.

Ngỡ ngàng với mức phạt mà BTC Hoa hậu Đại dương 2017 nhận được sau lùm xùm Lê Âu Ngân Anh sửa mũi - Ảnh 1
Sau khi đăng quang, Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh bị dư luận chỉ trích vì từng nâng mũi nhưng vẫn được tham gia cuộc thi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ông Phạm Cao Thái cho biết nghị định 158 của Chính phủ chưa có quy định về việc tịch thu vương miện của hoa hậu. Do đó, việc thu hồi danh hiệu thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, đoàn thanh tra đã phát hiện rất nhiều sai sót của BTC. Có rất nhiều thí sinh không đủ điều kiện về bằng cấp, trình độ nhưng BTC vẫn cho phép tham gia vào vòng chung kết, theo ngoisao.net.

Ngỡ ngàng với mức phạt mà BTC Hoa hậu Đại dương 2017 nhận được sau lùm xùm Lê Âu Ngân Anh sửa mũi - Ảnh 2
Cơ quan chức năng đã quyết định không tước vương miện của Ngân Anh - Ảnh: Internet

'BTC Hoa hậu Đại dương coi thường khán giả, không chấp nhận nổi'

'BTC Hoa hậu Đại dương coi thường khán giả, không chấp nhận nổi'

Trưởng ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Đại Dương Võ Việt Chung nhận "hiểu chưa đúng luật" khi để Ngân Anh dự thi và đăng quang, nhưng dư luận cho rằng BTC "biết luật mà vẫn làm trái".

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