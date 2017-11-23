Sau thời gian ở ẩn, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ tái xuất với diện mạo khác lạ

Hậu trường 23/11/2017 15:49

Xuất hiện tại sự kiện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, Lê Âu Ngân Anh thu hút ống kính với diện mạo khác lạ trong bộ áo dài chấm bi nền nã.

Tối 22/11, sự kiện gây quỹ ủng hộ người dân vùng bão lũ được tổ chức ở TP.HCM có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo, Á vương Hòa bình quốc tế Tiến Đạt, ca sĩ Nam Cường và mỹ nhân gây chú ý nhất mạng xã hội suốt thời gian qua - Lê Âu Ngân Anh.

Sau thời gian ở ẩn, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ tái xuất với diện mạo khác lạ - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh diện áo dài kín đáo, xuất hiện tại một sự kiện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh: Internet

Không diện váy áo lộng lẫy và trang điểm kiêu sa như thường thấy, tân Hoa hậu Đại dương xuất hiện với bộ áo dài kín đáo, makeup nhẹ nhàng theo phong cách cổ điển. Ngân Anh và nhiều người mẫu khác cùng trình diễn bộ sưu tập áo dài Sài Gòn ôm lấy miền Trung của nhà thiết kế Đan Hà. Người đẹp Tiền Giang gây ấn tượng với màn catwalk tự tin trên sân khấu.

Sau ít ngày ở ẩn để lấy lại thăng bằng, Lê Âu Ngân Anh dường như đã sẵn sàng bắt tay vào các dự án từ thiện với cương vị của một đương kim Hoa hậu.

Sau thời gian ở ẩn, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ tái xuất với diện mạo khác lạ - Ảnh 2
 Lê Âu Ngân Anh và Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo vui vẻ đứng chung sân khấu dù từng lời qua tiếng lại trên báo chí - Ảnh: Internet

Thời gian qua, những lùm xùm xoay quanh câu chuyện tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đăng quang với nhan sắc bị cho là giống cá La Hán đã gây ra không ít tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Hàng ngàn người hâm mộ dành những lời chỉ trích thậm tệ cho cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang. Bên cạnh đó ban tổ chức cuộc thi cũng nhận về cả rổ "gạch đá". Trước sự phản đối của công chúng, tân Hoa hậu Đại dương liên tục ra mặt thanh minh nhưng cứ mỗi lần lên tiếng là một lần dính vạ miệng.

Sau thời gian ở ẩn, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ tái xuất với diện mạo khác lạ - Ảnh 3
Ngân Anh trang điểm nhẹ nhàng, khoe vóc dáng mảnh mai trong bộ áo dài cổ xưa - Ảnh: Internet

Chỉ mới 1 tháng sau ngày đăng quang nhưng tân Hoa hậu phải đối mặt với hàng loạt sự cố liên quan đến phát ngôn như: “Tôi đăng quang xứng đáng, không trả vương miện”, “Tôi hội tụ đủ cả 3 yếu tố Tài năng - Trí tuệ - Nhân cách”. Và mới đây nhất là câu nói đụng chạm đến Nguyễn Thị Thành: “Tôi dũng cảm tháo sụn nhân tạo còn Thành không dám tháo lớp bọc răng sứ”.

Cách ứng xử chưa được khôn khéo của cô gái lần đầu tiên chạm tay đến vinh quang vô tình khiến cư dân mạng nổi giận. Đứng trước hàng loạt những lời miệt thị nặng nề, Lê Âu Ngân Anh buộc phải đóng cửa Facebook suốt mấy ngày qua.

Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Lê Âu Ngân Anh buộc phải làm điều này để giữ vương miện

Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Lê Âu Ngân Anh buộc phải làm điều này để giữ vương miện

Quyết không trả ngôi vị, Lê Âu Ngân Anh buộc phải chọn cách “ở ẩn” và ngưng phát ngôn để né tránh những “cơn mưa gạch đá” từ cư dân mạng.

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