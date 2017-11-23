Sau thời gian ở ẩn, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ tái xuất với diện mạo khác lạ

Tối 22/11, sự kiện gây quỹ ủng hộ người dân vùng bão lũ được tổ chức ở TP.HCM có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo, Á vương Hòa bình quốc tế Tiến Đạt, ca sĩ Nam Cường và mỹ nhân gây chú ý nhất mạng xã hội suốt thời gian qua - Lê Âu Ngân Anh.

Sau ít ngày ở ẩn để lấy lại thăng bằng, Lê Âu Ngân Anh dường như đã sẵn sàng bắt tay vào các dự án từ thiện với cương vị của một đương kim Hoa hậu.

Không diện váy áo lộng lẫy và trang điểm kiêu sa như thường thấy, tân Hoa hậu Đại dương xuất hiện với bộ áo dài kín đáo, makeup nhẹ nhàng theo phong cách cổ điển. Ngân Anh và nhiều người mẫu khác cùng trình diễn bộ sưu tập áo dài Sài Gòn ôm lấy miền Trung của nhà thiết kế Đan Hà. Người đẹp Tiền Giang gây ấn tượng với màn catwalk tự tin trên sân khấu.

Thời gian qua, những lùm xùm xoay quanh câu chuyện tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đăng quang với nhan sắc bị cho là giống cá La Hán đã gây ra không ít tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Hàng ngàn người hâm mộ dành những lời chỉ trích thậm tệ cho cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang. Bên cạnh đó ban tổ chức cuộc thi cũng nhận về cả rổ "gạch đá". Trước sự phản đối của công chúng, tân Hoa hậu Đại dương liên tục ra mặt thanh minh nhưng cứ mỗi lần lên tiếng là một lần dính vạ miệng.

Chỉ mới 1 tháng sau ngày đăng quang nhưng tân Hoa hậu phải đối mặt với hàng loạt sự cố liên quan đến phát ngôn như: “Tôi đăng quang xứng đáng, không trả vương miện”, “Tôi hội tụ đủ cả 3 yếu tố Tài năng - Trí tuệ - Nhân cách”. Và mới đây nhất là câu nói đụng chạm đến Nguyễn Thị Thành: “Tôi dũng cảm tháo sụn nhân tạo còn Thành không dám tháo lớp bọc răng sứ”.

Cách ứng xử chưa được khôn khéo của cô gái lần đầu tiên chạm tay đến vinh quang vô tình khiến cư dân mạng nổi giận. Đứng trước hàng loạt những lời miệt thị nặng nề, Lê Âu Ngân Anh buộc phải đóng cửa Facebook suốt mấy ngày qua.