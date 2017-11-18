Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Lê Âu Ngân Anh buộc phải làm điều này để giữ vương miện

Hậu trường 18/11/2017 12:08

Quyết không trả ngôi vị, Lê Âu Ngân Anh buộc phải chọn cách “ở ẩn” và ngưng phát ngôn để né tránh những “cơn mưa gạch đá” từ cư dân mạng.

Khi làn sóng "ném đá" nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương còn chưa lắng xuống thì Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục dính “vạ miệng” với những phát ngôn gây phẫn nộ tại buổi họp báo mới đây.

Cụ thể, khi phóng viên yêu cầu Ngân Anh cho biết cảm nhận về việc Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu Á khôi trong cuộc thi Hoa khôi du lịch vì sửa răng, người đẹp Tiền Giang vô tư cho rằng mình bản lĩnh hơn Nguyễn Thị Thành vì đã dũng cảm tháo sụn nhân tạo ra khỏi mũi, còn đàn chị đã không tháo lớp bọc răng sứ.

Tân Hoa hậu trong buổi họp báo chiều 15/11 - Ảnh: Zing

Phát biểu này của Lê Âu Ngân Anh lại một lần nữa gây nổi sóng dư luận. Hầu hết khán giả đều cho rằng bản thân tân Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận hơn Nguyễn Thị Thành thì không nên lên tiếng thách thức như vậy. Sự việc càng trở nên ồn ào hơn khi Nguyễn Thị Thành bất ngờ đăng đàn trách móc Ngân Anh là trẻ con, nhỏ nhen, hẹp hòi và thiếu suy nghĩ trước khi nói.

Dù Lê Âu Ngân Anh sau đó có lên tiếng xin lỗi đàn chị công khai trên Facebook nhưng lại tiếp tục hứng về một rổ "gạch đá". Không ít người cho rằng tân Hoa hậu Đại dương thật giả tạo khi “vừa đấm vừa xoa”.  

Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Lê Âu Ngân Anh buộc phải làm điều này để giữ vương miện - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thành thất vọng vì phát ngôn của Ngân Anh - Ảnh: FBNV

Bị dư luận công kích gay gắt, Lê Âu Ngân Anh bắt đầu khóa comment, rồi sau đó xóa hẳn status mới nhất để tránh đọc được những lời lẽ không hay về mình. Không bình luận được, cư dân mạng vẫn không để yên cho tân Hoa hậu khi tiếp tục share những bức ảnh cũ của người đẹp để chỉ trích.

Đến nước này, Lê Âu Ngân Anh đã buộc phải đóng luôn tài khoản Facebook để “ở ẩn” theo lời khuyên của một số bạn bè. Từng tự nhận mình là cô gái mạnh mẽ, không sợ búa rìu dư luận nhưng có vẻ như người đẹp Tiền Giang đã bắt đầu lung lay ý chí. Trong khi đó, một số người yêu mến Ngân Anh lo lắng cô sẽ không chịu nổi thị phi mà đem vương miện đi trả.

Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Lê Âu Ngân Anh buộc phải làm điều này để giữ vương miện - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh đã khóa tài khoản Facebook vì bị chỉ trích quá dữ dội - Ảnh: FBNV

'BTC Hoa hậu Đại dương coi thường khán giả, không chấp nhận nổi'

'BTC Hoa hậu Đại dương coi thường khán giả, không chấp nhận nổi'

Trưởng ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Đại Dương Võ Việt Chung nhận "hiểu chưa đúng luật" khi để Ngân Anh dự thi và đăng quang, nhưng dư luận cho rằng BTC "biết luật mà vẫn làm trái".

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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh hoa hậu đại dương tân Hoa hậu Đại dương 2017

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