Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành

Giải trí 16/11/2017 20:35

Nhìn những hình ảnh quá khứ, dân mạng tinh ý đã “soi” được điểm khác lạ cho thấy thông tin Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã từng chỉnh răng như lời Nguyễn Thị Thành là có căn cứ.

Sau khi bị tân Hoa hậu Đại dương nhắc đến trong buổi họp báo hôm qua, Nguyễn Thị Thành bức xúc đăng status nói lên quan điểm của mình. Đặc biệt, người đẹp cũng lên tiếng "bóc mẽ" nhan sắc thật của Ngân Anh khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 1
Học trò Phạm Hương tố Ngân Anh không chỉ sửa mũi mà còn làm lại răng - Ảnh: Internet

Nguyễn Thị Thành đáp trả đanh thép trên trang cá nhân: “Mũi của em là mũi giả, em có thể tháo ra rồi lắp vô được. Còn chị là răng sứ, một khi đã làm thì không thể tháo ra được vì răng thật đã bị bào nhỏ chứ không phải răng sứ được dán lên trên răng thật em à. Chị nghĩ em cũng đã từng can thiệp thẩm mỹ răng thì em cũng phải hiểu được chứ nhỉ?”.

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 2
Vì bọc 8 chiếc răng sứ, Nguyễn Thị Thành đã bị tước danh hiệu Á khôi của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều cư dân mạng tinh ý “soi” ra những điểm khác lạ trên gương mặt của Lê Âu Ngân Anh. Đặc biệt là răng của tân Hoa hậu Đại dương hoàn toàn khác so với những hình ảnh quá khứ. Vì thế, không ít người cho rằng Ngân Anh không chỉ nâng mũi mà còn sửa răng đúng như lời tố của Nguyễn Thị Thành, theo Thể thao & Xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi nếu Nguyễn Thị Thành từng bị tước ngôi vị Á khôi của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 vì bọc 8 chiếc răng sứ, vậy cái kết như thế nào là hợp lý nhất với Hoa hậu Đại dương 2017?

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 3
Sau status của Nguyễn Thị Thành, dân mạng tích cực "soi" điểm khác lạ trên gương mặt của tân Hoa hậu Đại dương - Ảnh: Internet

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 4
Cô nàng rất ít khi nở nụ cười như thế này - Ảnh: Internet

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 5
Nhưng khi cười, răng của Ngân Anh khá đều - Ảnh: Internet

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 6
Đây là hàm răng của tân Hoa hậu Đại dương trong quá khứ - Ảnh: Internet

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 7
Có thể nhận ra, răng của Ngân Anh không đều như hiện tại - Ảnh: Internet

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 8
Thậm chí người đẹp còn lộ ra chiếc răng khểnh - Ảnh: Internet

Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành - Ảnh 9
Lời tố của Nguyễn Thị Thành không hoàn toàn vô căn cứ - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   chỉnh răng hoa hậu đại dương phẫu thuật thẩm mỹ

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