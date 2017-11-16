Lộ hình ảnh mới chứng minh Hoa hậu Đại dương từng chỉnh răng như lời tố của Nguyễn Thị Thành

Sau khi bị tân Hoa hậu Đại dương nhắc đến trong buổi họp báo hôm qua, Nguyễn Thị Thành bức xúc đăng status nói lên quan điểm của mình. Đặc biệt, người đẹp cũng lên tiếng "bóc mẽ" nhan sắc thật của Ngân Anh khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Nguyễn Thị Thành đáp trả đanh thép trên trang cá nhân: “Mũi của em là mũi giả, em có thể tháo ra rồi lắp vô được. Còn chị là răng sứ, một khi đã làm thì không thể tháo ra được vì răng thật đã bị bào nhỏ chứ không phải răng sứ được dán lên trên răng thật em à. Chị nghĩ em cũng đã từng can thiệp thẩm mỹ răng thì em cũng phải hiểu được chứ nhỉ?”.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều cư dân mạng tinh ý “soi” ra những điểm khác lạ trên gương mặt của Lê Âu Ngân Anh. Đặc biệt là răng của tân Hoa hậu Đại dương hoàn toàn khác so với những hình ảnh quá khứ. Vì thế, không ít người cho rằng Ngân Anh không chỉ nâng mũi mà còn sửa răng đúng như lời tố của Nguyễn Thị Thành, theo Thể thao & Xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi nếu Nguyễn Thị Thành từng bị tước ngôi vị Á khôi của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 vì bọc 8 chiếc răng sứ, vậy cái kết như thế nào là hợp lý nhất với Hoa hậu Đại dương 2017?