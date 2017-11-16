Lê Âu Ngân Anh: 'Tôi gọi điện cho Thành để giải thích nhưng Thành không bắt máy'

Hậu trường 16/11/2017 10:40

Sau buổi họp báo hôm qua, tân Hoa hậu Đại dương đã chủ động gọi điện cho Nguyễn Thị Thành để xin lỗi nhưng không được đàn chị hồi đáp.

Chiều 15/11, tân Hoa hậu Đại dương và ban tổ chức cuộc thi đã có buổi gặp gỡ báo chí để giải trình giải trình với khán giả về những lùm xùm suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trong lúc trả lời những câu hỏi khó của phóng viên, Lê Âu Ngân Anh đã không giữ được bình tĩnh và lỡ "vạ miệng" khi được so sánh với Nguyễn Thị Thành: “Việc thí sinh Nguyễn Thị Thành sửa răng và cô ấy không thể tháo răng ra để thi thì sao tôi phải so sánh mình với Thành. Tôi đã đủ can đảm nói thật và tháo độn mũi” - Ngân Anh nói tại buổi họp báo.

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Lê Âu Ngân Anh ăn diện chỉn chu trong buổi họp báo chiều 15/11 - Ảnh: Internet

Lời tuyên bố này của tân Hoa hậu một lần nữa dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt, đặc biệt là khi Nguyễn Thị Thành lên tiếng trách móc Ngân Anh, bày tỏ sự thất vọng tràn về về cô “em gái” mà mình rất yêu mến từ thời còn thi chung cuộc thi Hoa khôi du lịch.

“Chị cảm thấy rất nực cười về câu nói của em và quá thất vọng về những gì tốt đẹp chị dành cho em. Em phát ngôn quá thiếu suy nghĩ. Chị đã từng nghĩ mặc dù em không có vẻ ngoài quá ấn tượng nhưng ban giám khảo đã chọn em thì chắc chắn em sẽ có nội tâm hơn người. Nhưng trời ơi, chị đã lầm. Em vẫn chỉ là một đứa con nít” - Nguyễn Thị Thành viết.

Lê Âu Ngân Anh: 'Tôi gọi điện cho Thành để giải thích nhưng Thành không bắt máy' - Ảnh 2
Nguyễn Thị Thành đang rất giận Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet

Chia sẻ của thí sinh từng bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do chỉnh sửa răng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Đa phần khán giả đều bảo vệ Nguyễn Thị Thành và chỉ trích tân Hoa hậu Đại dương khi phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Biết mình lỡ lời, sau buổi họp báo, Lê Âu Ngân Anh vội vàng gọi điện cho đàn chị để xin lỗi nhưng Nguyễn Thị Thành từ chối nghe điện. Không còn cách nào khác, người đẹp Tiền Giang đành để lại tin nhắn rồi đăng status giải thích công khai trên Facebook.

“Dạ hôm qua vừa về nhà khi thấy mọi chuyện xảy ra là em lặng người luôn... Em có gọi điện nhưng Thành không bắt máy nên em có để lại tin nhắn cho Thành. Em chỉ mong Thành mở lòng ra mà đọc hết những gì em giải bày là được rồi.” - Ngân Anh trả lời bình luận của một người bạn.

Lê Âu Ngân Anh: 'Tôi gọi điện cho Thành để giải thích nhưng Thành không bắt máy' - Ảnh 3
Tân Hoa hậu khẳng định có gọi xin lỗi nhưng không được đàn chị hồi đáp - Ảnh: FBNV

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Tân Hoa hậu Đại dương 2017 và ban tổ chức (BTC) cuộc thi vừa có buổi gặp gỡ báo chí chiều 15/11 để giải trình với khán giả về những lùm xùm suốt thời gian qua.

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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Nguyễn Thị Thành Hoa hậu Đại dương tân Hoa hậu Đại dương 2017

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