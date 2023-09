Lê Âu Ngân Anh: 'Tôi gọi điện cho Thành để giải thích nhưng Thành không bắt máy'

Chiều 15/11, tân Hoa hậu Đại dương và ban tổ chức cuộc thi đã có buổi gặp gỡ báo chí để giải trình giải trình với khán giả về những lùm xùm suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trong lúc trả lời những câu hỏi khó của phóng viên, Lê Âu Ngân Anh đã không giữ được bình tĩnh và lỡ "vạ miệng" khi được so sánh với Nguyễn Thị Thành: “Việc thí sinh Nguyễn Thị Thành sửa răng và cô ấy không thể tháo răng ra để thi thì sao tôi phải so sánh mình với Thành. Tôi đã đủ can đảm nói thật và tháo độn mũi” - Ngân Anh nói tại buổi họp báo.