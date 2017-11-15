Tin mới nhất Hoa hậu Đại dương: Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp trong veo như pha lê, BTC lên tiếng việc thu hồi vương miện

Hậu trường 15/11/2017 17:38

Tân Hoa hậu Đại dương 2017 và ban tổ chức (BTC) cuộc thi vừa có buổi gặp gỡ báo chí chiều 15/11 để giải trình với khán giả về những lùm xùm suốt thời gian qua.

Đã gần 1 tháng trôi qua nhưng những ồn ào quanh đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn đang là chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Sau nhiều lần bị khán giả chỉ ra các sai phạm, BTC cuộc thi đã chính thức thừa nhận thiếu sót khi để Lê Âu Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều thí sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 lọt vòng sơ khảo.

Tin mới nhất Hoa hậu Đại dương: Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp trong veo như pha lê, BTC lên tiếng việc thu hồi vương miện - Ảnh 1
Ngân Anh ăn mặc chỉn chu đến tham dự họp báo - Ảnh: Zing

Chiều 15/11, tân Hoa hậu Đại dương 2017 cùng BTC đã có buổi gặp gỡ báo chí để trả lời những thắc mắc của người hâm mộ. Tại buổi gặp mặt, đại diện BTC - Ông Võ Việt Chung gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời mong dư luận hãy rộng lòng bỏ qua và chấp nhận Lê Âu Ngân Anh, theo Zing.

Tin mới nhất Hoa hậu Đại dương: Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp trong veo như pha lê, BTC lên tiếng việc thu hồi vương miện - Ảnh 2
Cận cảnh nhan sắc hiện tại của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Zing

Lý giải về việc để người đẹp Tiền Giang từng "dao kéo" đăng quang, ông Võ Việt Chung cho hay: “Tôi có nhận thức một phần là do chủ quan nên đã hiểu chưa đúng về pháp luật hiện hành và điều kiện của thí sinh dự thi cuộc thi người đẹp trong nước.

Do đó BTC đã đồng ý cho Ngân Anh, thí sinh từng nâng mũi dự thi. BTC khẳng định không can thiệp kết quả chấm chọn từ vòng sơ khảo, bán kết và chung kết. Kết quả là hoàn toàn minh bạch, công tâm và khách quan".

Về phía Ngân Anh, cô cho biết dù bản thân rất mạnh mẽ nhưng cũng không tránh khỏi những tổn thương khi bị bôi nhọ danh dự, bị dư luận chế giễu và miệt thị. Tân Hoa hậu nhấn mạnh rằng mình không phải là người thiếu trung thực vì đã thành thật khai báo chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ngay từ đầu.

BTC cuộc thi khẳng định Ngân Anh không có lỗi gì - Ảnh: Zing

"Hơn hai tuần qua từ khi tôi đăng quang đã có nhiều trang mạng viết sai sự thật, sử dụng hình ảnh không xin phép với mục đích bôi nhọ danh phẩm của tôi. Khi dùng sụn nhân tạo và đã tháo ra thì tôi nghĩ đơn giản nó đã trở lại hình dạng ban đầu. Tôi không muốn nói mình xứng đáng hay không vì sẽ bị nói là kiêu ngạo.

Tôi đã tham gia cuộc thi với tất cả nỗ lực, công bằng như bao thí sinh khác vì BTC lựa chọn tôi làm hoa hậu cũng là có lý do. Còn việc thí sinh Nguyễn Thị Thành sửa răng và cô ấy không thể tháo răng ra để thi thì sao tôi phải so sánh mình với Thành khi tôi đã đủ can đảm nói thật và tháo độn mũi” - Ngân Anh đanh thép trả lời tại buổi họp báo.

Tin mới nhất Hoa hậu Đại dương: Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp trong veo như pha lê, BTC lên tiếng việc thu hồi vương miện - Ảnh 3
Ngân Anh buồn vì thời gian qua liên tục bị bôi nhọ danh dự - Ảnh: Zing

Cuối buổi gặp gỡ, một lần nữa đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 khẳng định, mọi lỗi lầm đều thuộc về BTC, Ngân Anh hoàn toàn vô tội nên không có lý do gì phải bị tước vương miện. Luật sư đi cùng tân Hoa hậu cũng đã công nhận điều này.

Tin mới nhất Hoa hậu Đại dương: Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp trong veo như pha lê, BTC lên tiếng việc thu hồi vương miện - Ảnh 4
Trước buổi họp báo, tân Hoa hậu khoe ảnh xinh tươi trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Tin mới nhất Hoa hậu Đại dương: Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ đẹp trong veo như pha lê, BTC lên tiếng việc thu hồi vương miện - Ảnh 5
Ngân Anh cho rằng, hình ảnh "thảm họa" của mình trong đêm chung kết chỉ là sự cố hy hữu - Ảnh: FBNV

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