Mặc dư luận chê bai nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh diện áo hở eo đi phát quà từ thiện cho trẻ em nghèo

Khẳng định bản thân chiến thắng bằng thực lực nhưng tân Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn bị chỉ trích nặng nề vì sở hữu nhan sắc kém nổi bật so với 30 thí sinh còn lại. Do có bờ môi cong quá đà, Lê Âu Ngân Anh bị nhiều người cho rằng đã đụng chạm dao kéo trước khi tham gia cuộc thi.

Bỏ qua những lời đàm tiếu của cư dân mạng, Ngân Anh vẫn rất vui vẻ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Người đẹp Tiền Giang luôn cố gắng thể hiện mình là cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng đối chất với báo chí và dư luận.