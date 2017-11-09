Mặc dư luận chê bai nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh diện áo hở eo đi phát quà từ thiện cho trẻ em nghèo

Tân Hoa hậu Đại dương 2017 dường như đang nỗ lực hết sức để lấy được thiện cảm của người dân giữa tâm bão bị chỉ trích nhan sắc không xứng đáng với vương miện.
- Để Lê Âu Ngân Anh bị dư luận 'đánh hội đồng', đây là hình phạt thích đáng mà ban tổ chức Hoa hậu Đại dương phải nhận
- Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng
Khẳng định bản thân chiến thắng bằng thực lực nhưng tân Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn bị chỉ trích nặng nề vì sở hữu nhan sắc kém nổi bật so với 30 thí sinh còn lại. Do có bờ môi cong quá đà, Lê Âu Ngân Anh bị nhiều người cho rằng đã đụng chạm dao kéo trước khi tham gia cuộc thi.
Bỏ qua những lời đàm tiếu của cư dân mạng, Ngân Anh vẫn rất vui vẻ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Người đẹp Tiền Giang luôn cố gắng thể hiện mình là cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng đối chất với báo chí và dư luận.
Ngày 4/11 và 6/11 vừa qua, Ngân Anh được ban tổ chức đưa đi kiểm tra nhân trắc học và y tế lần 2. Sau nhiều lần soi xét kỹ càng, các bác sĩ trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ đã minh oan cho tân Hoa hậu Đại dương, khẳng định cô không "đập mặt xây lại" như lời đồn thổi. Tuy vậy, nhiều người vẫn không tin chân dài sinh năm 1995 đẹp tự nhiên, nghi ngờ quá trình kiểm tra thiếu sự minh bạch.
Giữa lúc cư dân mạng không ngừng tranh cãi gay gắt, mới đây Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ đến thăm một ngôi chùa đang nuôi dưỡng các trẻ em thiếu may mắn. Tại đây, tân Hoa hậu đã phát quà, trò chuyện thân thiện và còn tết tóc cho các bé.