Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng

Giải trí 03/11/2017 15:49

Sau khi bị "ném đá" thậm tệ về nhan sắc, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh dường như đang nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị. Tuy nhiên, những cố gắng của cô gái trẻ vẫn chưa được cư dân mạng đón nhận.

Gần một tuần sau đêm đăng quang, những gì mà tân Hoa hậu Đại dương nhận được từ công chúng chỉ là những lời phỉ báng, chế giễu và chỉ trích nặng nề.

Trước scandal lớn đầu tiên trên con đường dấn thân làm người nổi tiếng, Lê Âu Ngân Anh luôn cố gắng thể hiện mình là một cô gái bản lĩnh, kiên cường khi chống chọi với "gió bão". 

Phải hứng chịu hàng loạt "cơn mưa gạch đá" nhưng người đẹp Tiền Giang không chọn cách “ở ẩn” mà thẳng thắn đối diện với dư luận. Tân Hoa hậu Đại dương và mẹ ruột rất chăm chỉ gặp gỡ báo chí để chứng minh vẻ đẹp ngoài đời.

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 1
Ngân Anh chăm chỉ trả lời phỏng vấn sau đêm đăng quang - Ảnh cắt từ clip 

Những lần xuất hiện trước ống kính, dù Ngân Anh đã ăn mặc chỉn chu và trang điểm cẩn thận nhưng nhan sắc của cô trong các clip trả lời phỏng vấn vẫn bị nhiều người chê là hoàn toàn không đạt chuẩn để trở thành Hoa hậu. 

Theo nhận xét của một số cư dân mạng, Ngân Anh chỉ xinh đẹp những khi không nói hay cười lộ răng, còn hễ cứ hé môi là lập tức trở thành "thảm họa".

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 2
Khi không nói và cười, Ngân Anh trông khá dễ thương - Ảnh: Internet

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 3
Cận cảnh chiếc mũi mà Ngân Anh tuyên bố đã hoàn trả nguyên trạng tự nhiên - Ảnh: Internet

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 4
Khi chụp ảnh, Tân Hoa hậu luôn giữ nguyên một biểu cảm gương mặt để tránh lộ khuyết điểm "môi tều" - Ảnh: Internet

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 5
Ngân Anh trong một buổi giao lưu trực tuyến với khán giả - Ảnh: Người Lao Động

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 6

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 7
Nếu không xem qua các clip phỏng vấn, có lẽ nhiều người sẽ hối hận vì từng lỡ "ném đá" Ngân Anh - Ảnh: Người Lao Động

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 8

Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng - Ảnh 9
Mẹ ruột luôn là điểm tựa vững chắc nhất của Ngân Anh trong thời điểm này - Ảnh: Internet

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác

Loạt ảnh quá khứ 'tố' Lê Âu Ngân Anh không chỉ phẫu thuật môi mà còn rất nhiều bộ phận khác

Bị chỉ trích gay gắt nhưng tân Hoa hậu Đại dương vẫn khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhìn loạt ảnh trong quá khứ sau đây thì thật khó tin nhan sắc hiện tại của Lê Âu Ngân Anh là hoàn toàn không dao kéo.

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