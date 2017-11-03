Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng

Gần một tuần sau đêm đăng quang, những gì mà tân Hoa hậu Đại dương nhận được từ công chúng chỉ là những lời phỉ báng, chế giễu và chỉ trích nặng nề.

Trước scandal lớn đầu tiên trên con đường dấn thân làm người nổi tiếng, Lê Âu Ngân Anh luôn cố gắng thể hiện mình là một cô gái bản lĩnh, kiên cường khi chống chọi với "gió bão".