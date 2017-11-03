Muốn được khen đẹp, Lê Âu Ngân Anh tốt hơn hết là không nói và cũng đừng cười lộ răng

Sau khi bị "ném đá" thậm tệ về nhan sắc, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh dường như đang nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị. Tuy nhiên, những cố gắng của cô gái trẻ vẫn chưa được cư dân mạng đón nhận.
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Gần một tuần sau đêm đăng quang, những gì mà tân Hoa hậu Đại dương nhận được từ công chúng chỉ là những lời phỉ báng, chế giễu và chỉ trích nặng nề.
Trước scandal lớn đầu tiên trên con đường dấn thân làm người nổi tiếng, Lê Âu Ngân Anh luôn cố gắng thể hiện mình là một cô gái bản lĩnh, kiên cường khi chống chọi với "gió bão".
Phải hứng chịu hàng loạt "cơn mưa gạch đá" nhưng người đẹp Tiền Giang không chọn cách “ở ẩn” mà thẳng thắn đối diện với dư luận. Tân Hoa hậu Đại dương và mẹ ruột rất chăm chỉ gặp gỡ báo chí để chứng minh vẻ đẹp ngoài đời.
Những lần xuất hiện trước ống kính, dù Ngân Anh đã ăn mặc chỉn chu và trang điểm cẩn thận nhưng nhan sắc của cô trong các clip trả lời phỏng vấn vẫn bị nhiều người chê là hoàn toàn không đạt chuẩn để trở thành Hoa hậu.
Theo nhận xét của một số cư dân mạng, Ngân Anh chỉ xinh đẹp những khi không nói hay cười lộ răng, còn hễ cứ hé môi là lập tức trở thành "thảm họa".